EIA 미국 정유 공장 가동률 변동 (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
U.S. 에너지 정보국 (U.S. Energy Information Administration)
분야:
비즈니스
낮음 0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.1%
다음 발표 실제 예측
이전
에너지 정보국(EIA)의 정제 이용률 변경은 대기 중 원유 증류 유닛의 활용도를 반영합니다. 이 값은 이 장치에 대한 총 입력을 마지막으로 보고된 작동 가능 용량으로 나누어 계산합니다. 총 운영 용량에는 운영 중인 정제소뿐 아니라 보고 시점에는 가동되지 않지만 30일 이내에 가동할 수 있는 정제소가 포함됩니다.

지수 계산을 위한 데이터는 주간 석유 상태 보고서(WPSR)에서 수집합니다. 주간 보고서는 이전 보고서에 표시된 수량을 기준으로 가장 큰 기업부터 가장 작은 기업까지 순위를 매기는 컷오프(cut-off) 방식을 사용합니다. 정제유 총량의 약 90%를 샘플이 차지하도록 업체들을 선정하였습니다. 회사는 안전한 파일 전송을 사용하여 데이터를 팩스 또는 인터넷으로 보고합니다. 수집된 데이터는 자동으로 처리됩니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

정유업종의 가동률 상승은 호조세를 반영하지만 지표 자체가 미국 달러 시세에 큰 영향을 미치는 경우는 드뭅니다.

마지막 값:

실제 자료

"EIA 미국 정유 공장 가동률 변동 (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
26 12월 2025
0.1%
19 12월 2025
N/D
0.3%
12 12월 2025
0.3%
0.4%
5 12월 2025
0.4%
1.8%
28 11월 2025
1.8%
2.3%
21 11월 2025
2.3%
0.6%
14 11월 2025
0.6%
3.4%
7 11월 2025
3.4%
-0.6%
31 10월 2025
-0.6%
-2.0%
24 10월 2025
-2.0%
2.9%
17 10월 2025
2.9%
-6.7%
10 10월 2025
-6.7%
1.0%
3 10월 2025
1.0%
-1.6%
26 9월 2025
-1.6%
-0.3%
19 9월 2025
-0.3%
-1.6%
12 9월 2025
-1.6%
0.6%
5 9월 2025
0.6%
-0.3%
29 8월 2025
-0.3%
-2.0%
22 8월 2025
-2.0%
0.2%
15 8월 2025
0.2%
-0.5%
8 8월 2025
-0.5%
1.5%
1 8월 2025
1.5%
-0.1%
25 7월 2025
-0.1%
1.6%
18 7월 2025
1.6%
-0.8%
11 7월 2025
-0.8%
-0.2%
4 7월 2025
-0.2%
0.2%
27 6월 2025
0.2%
1.5%
20 6월 2025
1.5%
-1.1%
13 6월 2025
-1.1%
0.9%
6 6월 2025
0.9%
3.2%
30 5월 2025
3.2%
-0.5%
23 5월 2025
-0.5%
0.5%
16 5월 2025
0.5%
1.2%
9 5월 2025
1.2%
0.4%
2 5월 2025
0.4%
0.5%
25 4월 2025
0.5%
1.8%
18 4월 2025
1.8%
-0.4%
11 4월 2025
-0.4%
0.7%
4 4월 2025
0.7%
-1.0%
28 3월 2025
-1.0%
0.1%
21 3월 2025
0.1%
0.4%
14 3월 2025
0.4%
0.6%
7 3월 2025
0.6%
-0.6%
28 2월 2025
-0.6%
1.6%
21 2월 2025
1.6%
-0.1%
14 2월 2025
-0.1%
0.5%
7 2월 2025
0.5%
1.0%
31 1월 2025
1.0%
-2.4%
24 1월 2025
-2.4%
-5.8%
17 1월 2025
-5.8%
-1.6%
