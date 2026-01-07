에너지 정보국(EIA)의 정제 이용률 변경은 대기 중 원유 증류 유닛의 활용도를 반영합니다. 이 값은 이 장치에 대한 총 입력을 마지막으로 보고된 작동 가능 용량으로 나누어 계산합니다. 총 운영 용량에는 운영 중인 정제소뿐 아니라 보고 시점에는 가동되지 않지만 30일 이내에 가동할 수 있는 정제소가 포함됩니다.

지수 계산을 위한 데이터는 주간 석유 상태 보고서(WPSR)에서 수집합니다. 주간 보고서는 이전 보고서에 표시된 수량을 기준으로 가장 큰 기업부터 가장 작은 기업까지 순위를 매기는 컷오프(cut-off) 방식을 사용합니다. 정제유 총량의 약 90%를 샘플이 차지하도록 업체들을 선정하였습니다. 회사는 안전한 파일 전송을 사용하여 데이터를 팩스 또는 인터넷으로 보고합니다. 수집된 데이터는 자동으로 처리됩니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

정유업종의 가동률 상승은 호조세를 반영하지만 지표 자체가 미국 달러 시세에 큰 영향을 미치는 경우는 드뭅니다.

