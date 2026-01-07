유럽 연합 소매 판매 y/y (European Union Retail Sales y/y)
|낮음
|1.5%
|0.8%
|
1.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.2%
|
1.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소매판매 y/y 지표는 해당 달의 유로지역 소매판매가 전년도 같은 달과 비교하여 달라진 것을 보여줍니다. 이 계산은 특수 디플레이터를 사용하여 인플레를 조정합니다. 또한 이 지표는 계절별로 조정됩니다(예: 크리스마스 판매 또는 여름 관광 시즌의 효과를 제외).
소매 매출액은 보고된 기간 동안 등록된 통계 단위가 발행한 모든 송장의 합계를 반영합니다. 포장비와 운송비를 포함한 모든 지불금이 포함되어 있습니다. 계산은 모든 해당 할인 및 보너스를 포함한 가격, 즉 카탈로그의 명목 가격이 아닌 판매자가 받은 실제 금액을 고려합니다. 부가가치세와 비슷한 세금, 임대료, 직원으로부터의 소득(예: 기여금 또는 기부금), 회사 자체의 부동산 및 자본재 판매, 이자 지급 및 이와 유사한 비용은 제외됩니다.
소매 판매 변화는 소비자 지출과 소비자 활동의 주요 지표 중 하나로 간주됩니다. 후자는 유로존의 인플레이션 수준에 영향을 미칩니다. 소비자 지출이 증가하면 인플레이션이 높아지고 경제 성장이 활발해집니다. 따라서 유로존의 소매판매 증가는 유로화 시세에 유리하다고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽 연합 소매 판매 y/y (European Union Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
