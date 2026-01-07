소매 판매 y/y는 해당 월 중 소매 수준에서 판매된 상품의 총 가치의 전년도 같은 달과 비교한 비율을 반영합니다. 계산에는 제공된 서비스에 대한 소비자 비용은 포함되지 않습니다. 최종 값은 계절에 따라 조정되지 않습니다. 예상보다 높은 판독치는 홍콩 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"홍콩 소매 판매 y/y (Hong Kong Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.