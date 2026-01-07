캘린더섹션

홍콩 소매 판매 y/y (Hong Kong Retail Sales y/y)

국가:
홍콩
HKD, 홍콩 달러
소스:
인구통계국 (Census and Statistics Department)
분야:
소비자
낮음 6.5% 5.6%
6.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
8.0%
6.5%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소매 판매 y/y는 해당 월 중 소매 수준에서 판매된 상품의 총 가치의 전년도 같은 달과 비교한 비율을 반영합니다. 계산에는 제공된 서비스에 대한 소비자 비용은 포함되지 않습니다. 최종 값은 계절에 따라 조정되지 않습니다. 예상보다 높은 판독치는 홍콩 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"홍콩 소매 판매 y/y (Hong Kong Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
6.5%
5.6%
6.9%
10월 2025
6.9%
3.4%
5.9%
9월 2025
5.9%
4.8%
3.8%
8월 2025
3.8%
1.2%
1.8%
7월 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
6월 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
5월 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
4월 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
3월 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
2월 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
1월 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
12월 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
11월 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
10월 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
9월 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
8월 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
7월 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
6월 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
5월 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
4월 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
3월 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
2월 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
1월 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
12월 2023
7.8%
12.6%
15.9%
11월 2023
15.9%
10.6%
5.6%
10월 2023
5.6%
7.9%
13.0%
9월 2023
13.0%
27.8%
13.7%
8월 2023
13.7%
33.6%
16.5%
7월 2023
16.5%
13.6%
19.6%
6월 2023
19.6%
26.7%
18.4%
5월 2023
18.4%
11.5%
15.0%
4월 2023
15.0%
37.9%
40.9%
3월 2023
40.9%
19.6%
31.3%
2월 2023
31.3%
3.9%
7.0%
1월 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
12월 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
11월 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
10월 2022
3.9%
0.0%
0.3%
9월 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
8월 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
7월 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
6월 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
5월 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
4월 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
3월 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
2월 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
1월 2022
4.1%
6.5%
6.2%
12월 2021
6.2%
9.4%
7.1%
11월 2021
7.1%
0.1%
12.1%
10월 2021
12.0%
22.2%
7.3%
1234
