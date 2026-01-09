독일 건설 PMI(구매관리자 지수)는 IHS마킷이 편집해 발행합니다. 이 지표는 국내 건설업 구매 담당자들의 활동 수준을 나타냅니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 따라서, 그들은 조건이 언제 더 좋게 또는 더 나쁘게 변하는지 보는 첫 번째 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

PMI 계산은 GDP에 가장 많은 기여를 하고 있는 150개 이상의 독일 건설사의 구매 임원들에게 보낸 설문지에 대한 월별 답변에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 관리자들은 국가 건설 분야의 현재 사업과 경제 상황을 파악해야 합니다. 설문지는 다음과 같은 경제적 변수를 다룹니다:

일반 영업 활동

주택건설활동

상업건설활동

도시공학활동

새 주문

고용

구매수량

공급업체 납품 횟수

입력 가격

하청업체와 협력(활동, 가용성, 요금, 품질)

단기 미래 생산량

조사 참여자는 상대적인 추정치, 즉 데이터가 상승 또는, 데이터가 하강했거나 데이터가 동일하게 유지되는 경우 이를 제공합니다. 지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 그것은 전체 건설 부문에 대한 운영 정보를 제공합니다. 건설업종의 활동과 물가상승률을 보여주는 선행지표로 해석될 수 있습니다. 건설 PMI 성장은 우호적인 시장 상황을 보여주는 것으로 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: