Fed 소비자 신뢰도는 개인에게 확장되는 미결 신용의 월별 변동을 보여줍니다. 이 보고서에는 가계, 가족 및 기타 개인 지출에 대한 크레딧이 반영되어 있습니다. 다만 부동산담보대출은 포함되지 않습니다.

미국 소비자 신용은 회전(회전 신용의 대부분을 차지하는 사전 약속된 초과 인출 및 신용 카드 등)과 비회전(사전 약속된 지급 일정의 마감 신용)의 두 가지 유형으로 구성됩니다. 자동차와 교육 대출은 비회전 신용도의 대부분을 차지합니다.

이 지표는 은행, 금융 회사, 소매업체, 신용 조합의 데이터를 기반으로 합니다. 선택한 기간의 백분율 변경은 이전 기간의 신용 수준을 실제 값으로 나눈 값으로 계산됩니다.

이 지수는 잠재적 소매 판매량을 평가하기 위해 사용되고 이자율의 변화를 보여줍니다. 지수 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 다시 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 다만 가계부채가 지나치게 늘어난 것은 경기과열을 나타낼 수도 있습니다.

일반적으로 소비자 신용의 성장은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값: