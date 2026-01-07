캘린더섹션

경제 달력

국가

연방준비제도(Fed) 소비자신용 m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
연방준비제도 이사회 (Board of Governors of Federal Reserve System)
분야:
소비자
중간 $​9.18 B $​11.43 B
$​11.01 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​11.03 B
$​9.18 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

Fed 소비자 신뢰도는 개인에게 확장되는 미결 신용의 월별 변동을 보여줍니다. 이 보고서에는 가계, 가족 및 기타 개인 지출에 대한 크레딧이 반영되어 있습니다. 다만 부동산담보대출은 포함되지 않습니다.

미국 소비자 신용은 회전(회전 신용의 대부분을 차지하는 사전 약속된 초과 인출 및 신용 카드 등)과 비회전(사전 약속된 지급 일정의 마감 신용)의 두 가지 유형으로 구성됩니다. 자동차와 교육 대출은 비회전 신용도의 대부분을 차지합니다.

이 지표는 은행, 금융 회사, 소매업체, 신용 조합의 데이터를 기반으로 합니다. 선택한 기간의 백분율 변경은 이전 기간의 신용 수준을 실제 값으로 나눈 값으로 계산됩니다.

이 지수는 잠재적 소매 판매량을 평가하기 위해 사용되고 이자율의 변화를 보여줍니다. 지수 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 다시 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 다만 가계부채가 지나치게 늘어난 것은 경기과열을 나타낼 수도 있습니다.

일반적으로 소비자 신용의 성장은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"연방준비제도(Fed) 소비자신용 m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​9.18 B
$​11.43 B
$​11.01 B
9월 2025
$​13.09 B
$​11.78 B
$​3.13 B
8월 2025
$​0.36 B
$​11.24 B
$​18.05 B
7월 2025
$​16.01 B
$​11.14 B
$​-4.28 B
6월 2025
$​7.37 B
$​11.26 B
$​5.13 B
5월 2025
$​5.10 B
$​13.27 B
$​16.87 B
4월 2025
$​17.87 B
$​13.30 B
$​-3.40 B
3월 2025
$​10.17 B
$​13.26 B
$​-0.61 B
2월 2025
$​-0.81 B
$​13.12 B
$​8.90 B
1월 2025
$​18.08 B
$​29.71 B
$​-100.00 B
12월 2024
$​40.85 B
$​10.84 B
$​-5.37 B
11월 2024
$​-7.49 B
$​11.31 B
$​17.32 B
10월 2024
$​19.24 B
$​14.68 B
$​3.21 B
9월 2024
$​6.00 B
$​16.27 B
$​7.64 B
8월 2024
$​8.93 B
$​15.67 B
$​26.63 B
7월 2024
$​25.45 B
$​11.73 B
$​5.23 B
6월 2024
$​8.93 B
$​11.24 B
$​13.95 B
5월 2024
$​11.35 B
$​3.22 B
$​6.49 B
4월 2024
$​6.40 B
$​1.95 B
$​-1.10 B
3월 2024
$​6.27 B
$​6.82 B
$​15.02 B
2월 2024
$​14.12 B
$​-0.74 B
$​17.68 B
1월 2024
$​19.49 B
$​-2.26 B
$​0.92 B
12월 2023
$​1.56 B
$​23.48 B
11월 2023
$​23.75 B
$​5.13 B
10월 2023
$​5.13 B
$​6.16 B
$​12.22 B
9월 2023
$​9.06 B
$​9.01 B
$​-15.79 B
8월 2023
$​-15.63 B
$​15.85 B
$​10.99 B
7월 2023
$​10.40 B
$​18.37 B
$​14.02 B
6월 2023
$​17.85 B
$​18.28 B
$​9.46 B
5월 2023
$​7.24 B
$​18.79 B
$​20.32 B
4월 2023
$​23.01 B
$​17.36 B
$​22.84 B
3월 2023
$​26.51 B
$​18.53 B
$​15.03 B
2월 2023
$​15.29 B
$​26.38 B
$​19.47 B
1월 2023
$​14.80 B
$​26.38 B
$​10.69 B
12월 2022
$​11.56 B
$​28.71 B
$​33.11 B
11월 2022
$​27.96 B
$​31.37 B
$​29.12 B
10월 2022
$​27.08 B
$​33.33 B
$​25.82 B
9월 2022
$​24.98 B
$​35.49 B
$​30.18 B
8월 2022
$​32.24 B
$​36.40 B
$​26.10 B
7월 2022
$​23.81 B
$​37.24 B
$​39.06 B
6월 2022
$​40.15 B
$​33.37 B
$​23.79 B
5월 2022
$​22.35 B
$​32.24 B
$​36.76 B
4월 2022
$​38.07 B
$​29.57 B
$​47.34 B
3월 2022
$​52.43 B
$​24.38 B
$​37.70 B
2월 2022
$​41.82 B
$​23.02 B
$​8.93 B
1월 2022
$​6.84 B
$​24.33 B
$​22.38 B
12월 2021
$​18.90 B
$​24.03 B
$​38.82 B
11월 2021
$​39.99 B
$​21.54 B
$​16.01 B
10월 2021
$​16.90 B
$​25.18 B
$​27.82 B
9월 2021
$​29.91 B
$​26.48 B
$​13.76 B
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드