주택가격지수(HPI) s.a. m/m는 보고된 달에 전월에 비해 계절 조정된 평균 주거용 부동산 가격 변동을 반영합니다. 주거용 부동산 거래에 대한 정보는 국가 토지 등록부 및 최대 노르웨이 주택담보대출기관 통계에서 수집됩니다. 수집된 데이터는 주거용 부동산 시장 매출의 약 70%를 차지합니다.

이 지수는 개인이 구입한 주택에 대해 지불하는 가격을 측정합니다. HPI는 전국의 중고 주택가격의 역학을 반영합니다.

주택시장은 노르웨이 경제에 중요한 역할을 합니다. 특히 주택가격 상승은 가계 부의 성장과 그에 따른 상품 및 서비스 구매에 큰 영향을 미칩니다. 그러한 구매는 노르웨이 본토 GDP의 절반 이상을 차지합니다. 주택 가격 동향은 또한 주택 투자 개발에 중요합니다. 또한 주택 가격의 역학은 전반적인 인플레이션과 금융 안정성에 영향을 미치며, 따라서 노르웨이 은행에서 정한 이자율에 영향을 미칠 수 있습니다.

경제학자들은 주택 시장 활동을 평가하기 위해 지표를 분석합니다. 또한 주택담보대출 금리의 변화 측정, 주택의 가용성 평가, 국가의 일반 인플레이션 평가를 위한 분석 도구 역할을 합니다. 집값 상승은 국가 통화 물가상승률을 나타내기 때문에 한국 경제에 호재로 여겨집니다. 예상보다 높은 HPI 성장은 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

