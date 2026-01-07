미국 건설 지출 m/m (United States Construction Spending m/m)
|중간
|0.2%
|-0.4%
|
0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.0%
|
0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
건설 지출 m/m는 해당 달에 미국에서 완료된 건설 공사의 총 가치의 전월 대비 변동을 반영합니다.
지수 조사는 신규 주거 및 비주거 건물의 건설과 민간 및 공공 부문의 기존 건물의 재건축을 포함합니다. 계산에는 다음 유형의 프로젝트에 대한 지출이 포함됩니다:
- 새로운 건물과 건축물
- 개조, 개조, 재건 및 주요 교체(예를 들어 지붕의 전체 교체)
- 엔지니어링 시스템 설치(배관, 전기공사, 엘리베이터, 에어컨 등)
- 지역(도로, 주차장, 유틸리티 연결부, 급수, 부두 및 부두, 가스관 등)의 부지 준비 및 배치
- 저장탱크, 냉동장치 등 건물에 수용되지 않은 대형산업용 장비의 설치
이 계산에는 건설 자재의 비용과 인건비, 건축 및 엔지니어링 작업의 비용, 오버헤드, 이자, 건설 작업 중 납부된 세금 및 건설업자의 이익이 고려됩니다.
건설 프로젝트에는 기존 건물의 유지 보수, 생산 장비 및 가구 비용, 유정 시추, 토지 취득이 포함되지 않습니다.
이 지표는 높은 변동성(계절 변화, 날씨 영향 등)으로 인해 달러 시세에 미치는 직접적인 영향이 최소화됩니다. 건설 투자가 GDP 계산에 포함되기 때문에 경제학자들은 단기 GDP예측을 위해 이것을 사용합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 건설 지출 m/m (United States Construction Spending m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
