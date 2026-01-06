남아프리카 공화국의 경제 달력 및 지표

캘린더섹션

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% 분기별
실업률 33.2% 3 Q 2025 32.1% 분기별
CPI y/y 3.5% 11월 2025 3.6% 월별
SARB 금리 결정 6.75% 7.00%
무역 수지 N/D 11월 2025 월별

2026.01.06 07:15, ZAR, S&P 글로벌 PMI, 예측: 48.7, 이전: 49.0
2026.01.08 06:00, ZAR, 총 외화 보유고, 예측: $​72.419 B, 이전: $​72.068 B
2026.01.08 06:00, ZAR, 순 외화 보유고, 예측: $​70.286 B, 이전: $​70.024 B
2026.01.08 11:00, ZAR, 제조 생산성 m/m, 예측: 0.9%, 이전: 1.0%
2026.01.08 11:00, ZAR, 제조 생산성 y/y, 예측: 2.2%, 이전: 0.2%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC ZAR 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% 분기별
GDP y/y 2.1% 3 Q 2025 0.9% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 33.2% 3 Q 2025 32.1% 분기별
실업률 0.112 M 3 Q 2025 0.008 M 분기별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m -0.1% 11월 2025 0.1% 월별
CPI y/y 3.5% 11월 2025 3.6% 월별
PPI m/m 0.0% 11월 2025 -0.1% 월별
PPI y/y 2.9% 11월 2025 2.9% 월별
코어 CPI m/m 0.1% 11월 2025 0.1% 월별
코어 CPI y/y 3.2% 11월 2025 3.1% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
SARB M3 통화 공급 y/y N/D 11월 2025 월별
SARB 금리 결정 6.75% 7.00%
SARB 민간 부문 크레딧 y/y N/D 11월 2025 월별
SARB 프라임 금리 10.25% 10.50%
순 외화 보유고 $​70.024 B 11월 2025 $​69.364 B 월별
총 외화 보유고 $​72.068 B 11월 2025 $​71.550 B 월별
무역 지난 참조 이전 변동
경상수지 - GDP 비율 -0.7% 3 Q 2025 -1.0% 분기별
무역 수지 N/D 11월 2025 월별
현재 계정 R​-57.023 B 3 Q 2025 R​-72.223 B 분기별
정부 지난 참조 이전 변동
통합 예산 균형 R​-363.4 B R​-373.5 B
통합 예산 균형 - GDP 비율 -4.7% -5.0%
비즈니스 지난 참조 이전 변동
Absa 제조 PMI N/D 12월 2025 42.0 월별
RMB/BER 비즈니스 신뢰 지수 44 4 Q 2025 39 분기별
S&P 글로벌 PMI N/D 12월 2025 49.0 월별
건축 허가 y/y -6.9% 10월 2025 2.0% 월별
건축허가 m/m -5.0% 10월 2025 0.6% 월별
광산 생산 y/y 5.8% 10월 2025 1.4% 월별
광산생산 m/m 2.1% 10월 2025 2.6% 월별
금 생산 y/y -1.2% 10월 2025 5.9% 월별
제조 생산성 m/m 1.0% 10월 2025 0.3% 월별
제조 생산성 y/y 0.2% 10월 2025 1.0% 월별
총 신차 판매 수 m/m N/D 12월 2025 -1.9% 월별
총 신차 판매량 N/D 12월 2025 54.896 K 월별
총 신차 판매량 (y/y) N/D 12월 2025 12.5% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
FNB/BER 소비자 신뢰 지수 -9 4 Q 2025 -13 분기별
소매 판매 y/y 2.9% 10월 2025 3.0% 월별
소매판매 m/m 0.9% 10월 2025 -0.1% 월별