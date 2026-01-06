남아프리카 공화국의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|분기별
|실업률
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|분기별
|CPI y/y
|3.5%
|11월 2025
|3.6%
|월별
|SARB 금리 결정
|6.75%
|7.00%
|무역 수지
|N/D
|11월 2025
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 07:15, ZAR, S&P 글로벌 PMI, 예측: 48.7, 이전: 49.0
2026.01.08 06:00, ZAR, 총 외화 보유고, 예측: $72.419 B, 이전: $72.068 B
2026.01.08 06:00, ZAR, 순 외화 보유고, 예측: $70.286 B, 이전: $70.024 B
2026.01.08 11:00, ZAR, 제조 생산성 m/m, 예측: 0.9%, 이전: 1.0%
2026.01.08 11:00, ZAR, 제조 생산성 y/y, 예측: 2.2%, 이전: 0.2%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC ZAR 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|분기별
|GDP y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|0.9%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|실업률
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|분기별
|실업률
|0.112 M
|3 Q 2025
|0.008 M
|분기별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|-0.1%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|CPI y/y
|3.5%
|11월 2025
|3.6%
|월별
|PPI m/m
|0.0%
|11월 2025
|-0.1%
|월별
|PPI y/y
|2.9%
|11월 2025
|2.9%
|월별
|코어 CPI m/m
|0.1%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|코어 CPI y/y
|3.2%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|SARB M3 통화 공급 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|SARB 금리 결정
|6.75%
|7.00%
|SARB 민간 부문 크레딧 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|SARB 프라임 금리
|10.25%
|10.50%
|순 외화 보유고
|$70.024 B
|11월 2025
|$69.364 B
|월별
|총 외화 보유고
|$72.068 B
|11월 2025
|$71.550 B
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|경상수지 - GDP 비율
|-0.7%
|3 Q 2025
|-1.0%
|분기별
|무역 수지
|N/D
|11월 2025
|월별
|현재 계정
|R-57.023 B
|3 Q 2025
|R-72.223 B
|분기별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|통합 예산 균형
|R-363.4 B
|R-373.5 B
|통합 예산 균형 - GDP 비율
|-4.7%
|-5.0%
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|Absa 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|42.0
|월별
|RMB/BER 비즈니스 신뢰 지수
|44
|4 Q 2025
|39
|분기별
|S&P 글로벌 PMI
|N/D
|12월 2025
|49.0
|월별
|건축 허가 y/y
|-6.9%
|10월 2025
|2.0%
|월별
|건축허가 m/m
|-5.0%
|10월 2025
|0.6%
|월별
|광산 생산 y/y
|5.8%
|10월 2025
|1.4%
|월별
|광산생산 m/m
|2.1%
|10월 2025
|2.6%
|월별
|금 생산 y/y
|-1.2%
|10월 2025
|5.9%
|월별
|제조 생산성 m/m
|1.0%
|10월 2025
|0.3%
|월별
|제조 생산성 y/y
|0.2%
|10월 2025
|1.0%
|월별
|총 신차 판매 수 m/m
|N/D
|12월 2025
|-1.9%
|월별
|총 신차 판매량
|N/D
|12월 2025
|54.896 K
|월별
|총 신차 판매량 (y/y)
|N/D
|12월 2025
|12.5%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|FNB/BER 소비자 신뢰 지수
|-9
|4 Q 2025
|-13
|분기별
|소매 판매 y/y
|2.9%
|10월 2025
|3.0%
|월별
|소매판매 m/m
|0.9%
|10월 2025
|-0.1%
|월별