에너지 정보국의 원유 수입 변화 지수는 지난 주 원유 수입의 증가 또는 감소 여부를 보여줍니다.

이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

원유 수입에 관한 데이터는 다음 지역으로 원유를 수입하는 모든 석유 위탁업체가 제출합니다:

50개 주와 컬럼비아 구

푸에르토리코, 버진아일랜드, 괌 및 기타 미국령

50개 주와 콜롬비아 구에 위치한 외국 무역 구역

푸에르토리코, 버진아일랜드, 괌 및 기타 미국 영토에서 50개 주와 컬럼비아 구에 이르는 지역

원유 수입의 변화는 원유와 석유 제품에 대한 수요를 특징짓습니다. 이 지수는 원유 시세에 영향을 미칠 수 있지만, 이러한 변동성은 보통 단기적이고 미미합니다. 이 지표는 다른 석유 시장 지표와 함께 해석됩니다.

마지막 값: