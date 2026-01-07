상품선물거래위원회(Commission of Traders, CFTC)는 옥수수 시장의 역학 관계에 대한 이 보고서들을 발표합니다. COT 보고서는 20명 이상의 거래자들이 CFTC에 의해 설정된 보고 수준과 같거나 그 이상의 포지션을 차지하고 있는 미래 시장에서 옥수수 선물과 옵션에 대한 공개 지분을 분석합니다.

옥수수에 대한 COT 보고서는 보고 회사의 포지션 데이터를 기반으로 합니다. 보고회사에서 제공하는 포지션 자료는 옥수수 거래상들이 그들의 주된 사업목적에 대해 제공한 분류에 기초합니다. 이들은 CFTC 양식 40에 따라 보고서를 작성하며, 이 양식에서 생산자/상인/프로세서/사용자, 스왑 딜러, 관리 비용 또는 기타 보고서라는 네 가지 범주로 분류됩니다. CFTC 직원은 거래자의 옥수수 포지션에 대한 구체적인 이유를 모르기 때문에 신뢰성 확인만 수행하며, 따라서 이 정보는 거래자의 분류를 결정하는 데 역할을 하지 않습니다. 단, 거래자는 상품마다 다른 사업 목적을 보고할 수 있으므로 옥수수 거래자는 다른 상품에 대해 서로 다른 분류를 가질 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 그러나 보고서 중 하나인 금융선물거래자는 모든 상품에 대해 동일한 범주로 분류됩니다. 법적 제한사항(CEA 섹션 8 데이터 및 기밀 비즈니스 관행)으로 인해 CFTC는 개별 옥수수 거래자들이 COT 보고서에 분류되는 방법에 대한 정보를 발표하지 않습니다.

일반적으로 CFTC는 다양한 보고 단위로부터 필요한 화요일 아침 옥수수 거래 데이터를 받습니다. 그런 다음, 해당 주의 마지막 근무일(일반적으로 금요일 15:30)에 검토 및 게시됩니다. 그런 다음 수요일 오전 CFTC는 다양한 보고 장치에서 필요한 데이터를 수신합니다.

이 보고서들은 옥수수 시장의 분위기를 파악하고 시장이 구매자 쪽에 더 있는지 아니면 판매자 쪽에 더 있는지 예측하는 데 사용될 수 있습니다. 볼륨은 예를 들어 추세 또는 추세 변화의 강도를 추정하기 위해 고려할 수도 있습니다.

