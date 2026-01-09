IHS Markit Ltd는 전 세계 경제를 자극하는 주요 산업과 시장에 대한 중요 정보, 분석 및 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 서비스 및 정부를 계약하는 기업에 재무 및 비즈니스 정보, 분석 및 솔루션을 제공하여 운영 효율성을 개선하고 정보에 입각하고 신뢰할 수 있는 의사 결정을 이끌어내는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

IHS Markit는 구매 관리자 지수(PMI®)라는 전 세계 비즈니스 설문 조사 지수를 발행합니다. PMI는 신규 주문, 생산, 고용, 공급업체 인도 시간 및 입력 재고의 통계 데이터를 기반으로 계산된 가중 평균입니다.

IHS 마킷은 현재 전 세계에서 가장 신뢰도가 높은 지수 제공 업체 중 하나로, 주로 매월 업데이트되는 경기동향 지표가 정확하고 일반적으로 유일하기 때문에 중앙은행, 금융시장, 기업 의사결정권자들이 벤치마크로 사용하고 있습니다.

IHS 마킷 브라질 PMI – 서비스 부문 월별 조사는 서비스 분야 약 400개 기업의 구매담당자에게 발송된 설문 응답에서 얻은 정보를 바탕으로 합니다. 연구는 GDP에 대한 기여도에 기초하여 부문별, 그리고 회사 내 직원 수에 따라 통합됩니다.

수집된 응답은 전월과 비교되며 결과는 0에서 100 사이입니다. 이 지수는 서비스 부문의 조건을 반영합니다; 50을 넘으면 성장을 의미하며 브라질 현실 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

