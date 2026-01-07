CB 고용동향지수는 8개 노동시장 지표의 누적값으로, 고용조건의 기본 동향을 반영합니다:

"취업하기 어려운" 응답자 비율

실업보험의 최초 청구

지금으로 충원할 수 없는 직책을 가진 기업의 비율

임시 지원 산업에 고용된 직원 수

경제적 이유로 파트타임으로 일하는 직원 비율

일자리의 수

산업생산지수

실제 제조업 및 무역 판매

예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

