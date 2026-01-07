미국 컨퍼런스 위원회 고용 동향 지수 (The Conference Board United States Employment Trends Index)
CB 고용동향지수는 8개 노동시장 지표의 누적값으로, 고용조건의 기본 동향을 반영합니다:
- "취업하기 어려운" 응답자 비율
- 실업보험의 최초 청구
- 지금으로 충원할 수 없는 직책을 가진 기업의 비율
- 임시 지원 산업에 고용된 직원 수
- 경제적 이유로 파트타임으로 일하는 직원 비율
- 일자리의 수
- 산업생산지수
- 실제 제조업 및 무역 판매
예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 컨퍼런스 위원회 고용 동향 지수 (The Conference Board United States Employment Trends Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
105.80
107.88
106.24
10월 2025
106.84
106.68
9월 2025
N/D
104.91
106.41
8월 2025
106.41
108.58
107.13
7월 2025
107.55
106.60
108.19
6월 2025
107.83
106.29
107.83
5월 2025
107.49
107.49
108.00
4월 2025
107.57
108.67
108.41
3월 2025
109.03
108.93
108.47
2월 2025
108.56
109.22
109.45
1월 2025
108.35
109.23
109.23
12월 2024
109.70
109.25
109.45
11월 2024
109.55
107.44
108.25
10월 2024
107.66
108.14
107.58
9월 2024
108.48
108.63
109.54
8월 2024
109.04
109.19
108.71
7월 2024
109.61
109.93
110.58
6월 2024
110.27
110.71
111.04
5월 2024
111.44
111.17
110.48
4월 2024
111.25
112.09
112.16
3월 2024
112.84
112.24
111.85
2월 2024
112.29
112.52
113.18
1월 2024
113.71
113.85
112.91
12월 2023
113.15
113.66
112.48
11월 2023
113.05
114.48
113.09
10월 2023
114.16
113.92
114.63
9월 2023
114.66
114.30
114.16
8월 2023
113.02
114.97
114.71
7월 2023
115.45
115.31
113.56
6월 2023
114.31
116.26
115.53
5월 2023
116.15
116.31
116.79
4월 2023
116.18
117.37
115.51
3월 2023
116.24
118.64
116.75
2월 2023
118.29
117.66
118.14
1월 2023
118.74
117.09
117.06
12월 2022
116.31
118.73
117.14
11월 2022
117.65
120.02
118.74
10월 2022
119.57
119.78
120.73
9월 2022
120.17
118.63
118.48
8월 2022
119.06
118.63
118.20
7월 2022
117.63
119.73
118.70
6월 2022
119.38
120.14
118.88
5월 2022
119.77
120.54
120.60
4월 2022
120.18
120.05
120.78
3월 2022
120.56
118.56
118.90
2월 2022
119.18
117.26
118.15
1월 2022
117.62
115.68
117.94
12월 2021
116.63
113.45
115.64
11월 2021
114.49
111.35
113.03
10월 2021
112.23
110.40
109.68
