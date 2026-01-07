마킷 서비스 PMI는 유로존 서비스 부문의 특정 달 사업 여건 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 서비스업 민간기업에 근무하는 구매담당자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 서비스 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차린 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

구매 관리자는 작업의 기본 매개 변수를 평가하는 설문지를 작성합니다:

기업 활동

받은 새 주문

백로그

생산된 서비스에 대해 받은 가격

지불된 가격(생산 과정에서 구입한 자재 및 서비스의 경우)

고용

단기 기업 활동

조사 참여자들은 상대적인 추정치, 즉 수치가 증가했는지, 감소했는지 또는 변하지 않았는지 여부를 제공합니다. 개별 하위 지표는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

서비스업 PMI는 경제학자들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 서비스 부문에 대한 운영 정보를 제공합니다. 유로존의 서비스업 활동과 물가상승률을 보여주는 선행지표라는 해석이 나옵니다. 서비스 PMI 성장은 우호적인 시장 상황을 보여주는 것으로 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: