소비자 신뢰 지수는 국가 경제의 안정성에 대한 소비자 신뢰 수준을 반영합니다. 이 지수는 스페인의 다른 인구층을 대표하는 16세 이상 2,000명의 시민들을 대상으로 한 월별 전화 설문조사를 바탕으로 작성되었습니다. 이번 조사를 통해 평균 경제상황, 구매력, 소비자 신뢰수준 등을 평가할 수 있습니다. 이 결과는 대통령 직속 자치기관인 사회과학연구소(Center for Socialology Research, CIS)가 처리합니다.

소비자 신뢰 지수는 다음 두 가지 지표로 구성됩니다.

6개월 전 상황과 비교했을 때 현재 경제 상황에 대한 소비자들의 평가를 바탕으로 한 현재 상황 지수입니다.

소비자 기대 지수(li)는 향후 6개월에 대한 소비자의 예측을 보여줍니다.

특히 경기가 침체될 때 강력한 소비자 신뢰 보고서는 통화 시장을 급격히 압박할 수 있습니다. 소비자 신뢰의 증가는 사람들이 더 많은 돈을 쓰고 대량 구매를 할 것이라는 것을 암시할 수 있습니다. (예: 자동차 또는 집) 이는 경제활동의 증가와 소비지출의 증가로 이어질 것입니다. 또한, 소비자 지출의 증가는 인플레이션 성장을 이끌지도 모릅니다. 이 지수의 궁극적인 목표는 스페인 단체들이 계산한 많은 다른 경제 지수들 중에서 스페인 인구의 구매력 변화를 해석하고 예측하는 유용한 도구를 만드는 것입니다. 따라서, 소비자 신뢰 지수는 보통 전문 경제학자들에 의해 면밀히 관찰됩니다.

그러나 소비자 신뢰도는 매우 주관적인 추정치이며, 이는 현재의 분위기에 따라 달라집니다. 따라서 결과를 신중하게 해석해야 합니다. 많은 경제학자들은 3개월에서 6개월에 걸쳐 지수 이동 평균을 평가합니다. 꾸준한 성장세나 하락세를 보인다면, 분석가들은 추세에 대해 말합니다. 예상보다 높은 지수 상승은 단기적인 유로 변동성을 상승 방향으로 야기할 수 있습니다.

마지막 값: