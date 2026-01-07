구매 관리자 지수®(PMI®)는 전 세계 경제 대국 및 개발도상국을 대표하는 엄선된 기업을 대상으로 매월 실시한 설문 조사를 기반으로 합니다.

제조 및 제조 산업의 PMI(IHS Markit / BME 독일 제조 PMI®)는 IHS Markit이 매월 설문지를 통해 수집하며, GDP에 대한 기여도를 바탕으로 한 산업 및 회사 직원으로 분류된 제조 분야의 약 400개 기업의 구매 관리자 또는 관리 이사가 응답합니다.

주요 수치는 구매 관리자 지수®(PMI)입니다. PMI는 신규 수주(30%), 생산(25%), 고용(20%), 공급업체 납품시간(15%), 주식(10%) 등 5가지 지수를 가중평균한 것입니다. PMI 계산의 경우 공급업체의 납품 시간 지수가 다른 지수와 비슷한 방향으로 이동하도록 반전됩니다.

지수는 계절에 따라 조정됩니다. 원본 데이터는 첫 번째 출판 이후에 수정될 수 없습니다. 반면 계절 조정 데이터는 업데이트된 계절 조정 요인으로 인해 필요한 경우 수정할 수 있습니다.

설문조사는 이달 하반기에 실시됩니다. 설문조사는 전월대비 변화에 대해 묻는다. 이를 통해 각 변수에 대한 확산 지수가 계산됩니다. 이는 개선사항을 보고한 기업의 비율과 상황에 변화가 없다고 보고한 기업의 비율의 합에서 비롯됩니다. 이러한 지수는 0에서 100 사이로 다양하며, 50.0은 전월과 아무런 변화도 없음을 나타냅니다. 값이 50.0보다 크면 개선 또는 성장을 나타내고, 50.0보다 작으면 악화 또는 감소를 나타냅니다. 50.0에서 편차가 클수록 전월 대비 변동 폭이 커집니다.

이 지수는 제조업의 경제 상황에 대한 전반적인 개요를 제공하기 위해 작성되었습니다. 경제 전반에 대한 조기 지표입니다. 제조업자들의 PMI의 성장은 우호적인 시장 상황의 표시이며 유로화에 긍정적인 것으로

마지막 값: