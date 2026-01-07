마킷 서비스 PMI는 프랑스 내 민간 서비스 부문 기업의 해당 월별 활동 수준을 반영합니다. 지표 계산은 서비스업 민간기업 대표들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 이 조사는 운송 회사, 금융 기관, IT 회사, 호텔 및 레스토랑 사업, 통신 사업자 등을 대상으로 합니다. 이 조사는 업계의 주문 수, 작업량, 고용 및 가격 동향을 고려합니다. 이 지수는 서비스 분야에서 사업을 하는 조건을 반영합니다. 판독값이 50을 초과하면 유로 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"S&P 글로벌 서비스 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.