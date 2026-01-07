S&P 글로벌 일본 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|낮음
|N/D
|48.9
|
48.7
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
마킷 제조업 PMI는 일본 산업 분야의 비즈니스 환경을 반영합니다. 이 지수는 제조 회사 매니저를 대상으로 신규 주문, 판매, 재고, 공급업체 및 업계 전망에 대한 설문 조사를 기반으로 매월 계산됩니다. 이는 제조 분야의 구매 관리자의 활동 수준을 측정합니다.
마킷 PMI 설문조사는 각국의 주요 산업을 대표하는 기업들을 선정하여 사업 여건을 적절히 반영하고 있으며, 다른 경제지표보다 이른 시기에 사업 변화를 결정할 수 있는 자료를 제공합니다. 조사는 조사 대상 국가 및 지역의 동일한 항목에 대한 동일한 질문을 특징으로 하기 때문에 다른 국가의 데이터를 비교할 수 있습니다.
수치가 50을 넘으면 섹터의 확장이 표시되고, 50보다 작으면 수축이 표시됩니다.
일반적으로 구매 관리자는 성과에 대한 데이터에 조기에 액세스할 수 있기 때문에 트레이더들은 이러한 릴리즈를 면밀히 검토하고 있습니다. PMI는 전반적인 경제 발전의 선행 지표로 여겨집니다.
예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"S&P 글로벌 일본 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
