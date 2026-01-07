EIA 원유 재고 변화는 미국 에너지부의 에너지 정보국이 발행하는 주간 보고서에 포함되어 있습니다. 그것은 미국 회사들이 보유하고 있는 상업용 원유의 수를 나타냅니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

보고서는 1000배럴 이상의 원유를 저장할 수 있는 모든 회사가 제출한 데이터를 바탕으로 작성됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

주간, 국내 및 지방 관로를 포함한 모든 관로 회사(지역 및 주)

원유 생산자 (석유회사)

터미널 운영자

정유 저장소(정유소 제외)

다른 주 및 콜롬비아 구에서 수로로 알래스카 원유를 운송하는 회사들

미국 원유 재고의 증가는 원유 수요의 감소나 생산의 증가를 나타낼 수 있습니다. 이러한 증가는 단기적인 효과이긴 하지만 세계 유가에 부정적인 영향을 미칩니다. 원유 재고가 몇 주 연속 꾸준히 증가해야 시장에서 하락세가 나타납니다.

