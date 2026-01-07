EIA 미국 원유 재고 변동 (EIA United States Crude Oil Stocks Change)
|높은
|-1.934 M
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-1.736 M
|
-1.934 M
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
EIA 원유 재고 변화는 미국 에너지부의 에너지 정보국이 발행하는 주간 보고서에 포함되어 있습니다. 그것은 미국 회사들이 보유하고 있는 상업용 원유의 수를 나타냅니다.
EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.
보고서는 1000배럴 이상의 원유를 저장할 수 있는 모든 회사가 제출한 데이터를 바탕으로 작성됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 주간, 국내 및 지방 관로를 포함한 모든 관로 회사(지역 및 주)
- 원유 생산자 (석유회사)
- 터미널 운영자
- 정유 저장소(정유소 제외)
- 다른 주 및 콜롬비아 구에서 수로로 알래스카 원유를 운송하는 회사들
미국 원유 재고의 증가는 원유 수요의 감소나 생산의 증가를 나타낼 수 있습니다. 이러한 증가는 단기적인 효과이긴 하지만 세계 유가에 부정적인 영향을 미칩니다. 원유 재고가 몇 주 연속 꾸준히 증가해야 시장에서 하락세가 나타납니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"EIA 미국 원유 재고 변동 (EIA United States Crude Oil Stocks Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용