에너지 정보국의 천연 가스 저장소 변경 지수는 지하 저장 시설에서 사용할 수 있는 매주 가스량의 변화를 반영합니다. 이 지표는 지난 1주일 동안 미국에서 금단이나 주사제가 우세했는지를 보여줍니다. 판독값을 통해 천연 가스에 대한 수요를 측정할 수 있습니다.

미국 에너지 정보국은 이 지표를 계산하여 별도의 보고서에 발표합니다. 이는 미국 48개 주의 저장 시설에 저장된 천연 가스의 양을 5개 지리적 지역으로 나눈 주간 추정치를 반영합니다. 운영자들은 조사의 타당성을 유지하고 전체적인 왜곡을 피하기 위해 기술 및 경제적 변화를 보고해야 하며, 이는 천연가스 재고량에 대한 일회성 효과가 큽니다.

이 계산은 지하 저장 사업자를 조사한 결과입니다. 가스는 이전의 유전과 가스전, 대수층, 동굴의 저수지에 저장될 수 있습니다. 응답자들은 지난 한 주 동안의 가스 재고량이 5억 입방 피트(1400만 입방 미터)를 초과할 경우 변동된 가스 재고에 대한 평가를 제공합니다.

천연 가스 저장소의 감소는 가스 소비와 수요의 증가를 의미합니다. 이것은 가스 가격에 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

