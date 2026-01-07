상품선물거래위원회(CFTC)의 GBP 비상업적 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하는 장·단기 GBP 선물 포지션과 비상업적(투기적) 트레이더들이 개설한 총 거래량 간의 차이를 반영합니다. 보고서는 미국 선물시장(시카고와 뉴욕거래소)만 포함하고 있습니다. 이 지표는 미국의 장기 GDP 포지션의 순액입니다.

비상업적 거래자는 미래나 옵션 시장에서 위험회피에 적합하지 않은 포지션을 개방합니다. 이 그룹에는 추측성 연산만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적, 다른 자산과의 비 상업적 거래로 정의될 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 트레이더와 분석가들이 시장의 동태를 이해하는 데 도움이 되도록 트레이더의 순포지션과 약속에 대한 보고서를 발행합니다. 이 보고서들은 FCM 브로커들이 제공하는 포지션, 청산 회사, 환전소 등에 대한 자료를 바탕으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 위치 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

영국 파운드화는 세계 준비 통화 중 하나입니다. 장기 투자 GBP 포지션의 증가는 GBP 시장 활동의 증가를 간접적으로 보여줍니다. 그러나 글로벌 규모에 비해 표시되는 데이터의 양이 적기 때문에 가격에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.

마지막 값: