BoJ 대출 y/y는 현재 일본 은행들의 모든 미결 대출의 역동성을 전년도 같은 달과 비교해서 보여줍니다.

일본은행은 마이너스 금리로 설정했는데, 이는 금리가 0 이하로 내려간다는 것을 의미합니다. 이것은 경제를 부양하기 위해 사용되는 비전통적인 통화정책입니다.

BOJ 대출은 일본은행(BOJ)에 당좌예금이 있는 은행에 대출하는 것을 말합니다. 대출에는 어음할인, 어음대출, 당좌대월 세 가지가 있습니다. 어음할인은 금융기관이 거래 상대로부터 할인자격 기준을 충족하기 위해 할인한 상업어음을 재할인하는 것입니다. 어음대출은 어음, 국채, 단기증권, 정부보증채권, FILP사채, 지방채, 금융채권, 일반 회사채, 엔화표시 외국채권 등을 포함합니다. 금융기관은 대출을 유연하게 받기 위해 일본은행 본점에 담보를 미리 제공하고 있습니다. 초과 인출은 은행들이 BOJ의 당좌 예금 계좌를 빌릴 수 있게 합니다.

예상가치를 상회하는 지수는 일본 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대출 물량이 증가하는 것은 기업 심리를 개선하고 투자를 늘린다는 것을 암시합니다. 그러나 일본 엔화는 국내 지표보다 외국 지표의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다.

