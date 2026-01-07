캘린더섹션

프랑스 정부 예산 수지 (France Government Budget Balance)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
경제재정부 (Ministry for the Economy and Finance)
분야:
정부
낮음 €​-136.2 B
€​-155.4 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​-136.2 B
다음 발표 실제 예측
이전
정부 예산 수지는 보고된 기간 말 현재 정부 수입과 지출 간의 차이를 반영합니다. 플러스 값은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 예산 흑자를 의미합니다. 부정적인 판독치는 유로에 불리한 것으로 보여집니다.

"프랑스 정부 예산 수지 (France Government Budget Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
€​-136.2 B
€​-155.4 B
9월 2025
€​-155.4 B
€​-157.5 B
8월 2025
€​-157.5 B
€​-142.0 B
7월 2025
€​-142.0 B
€​-100.4 B
6월 2025
€​-100.4 B
€​-94.0 B
5월 2025
€​-94.0 B
€​-69.3 B
4월 2025
€​-69.3 B
€​-47.0 B
3월 2025
€​-47.0 B
€​-40.3 B
2월 2025
€​-40.3 B
€​-17.3 B
1월 2025
€​-17.3 B
€​-156.3 B
12월 2024
€​-156.3 B
€​-172.5 B
11월 2024
€​-172.5 B
€​-157.4 B
10월 2024
€​-157.4 B
€​-173.8 B
9월 2024
€​-173.8 B
€​-171.9 B
8월 2024
€​-171.9 B
€​-156.9 B
7월 2024
€​-156.9 B
€​-103.5 B
6월 2024
€​-103.5 B
€​-113.5 B
5월 2024
€​-113.5 B
€​-91.6 B
4월 2024
€​-91.6 B
€​-52.8 B
3월 2024
€​-52.8 B
€​-44.0 B
2월 2024
€​-44.0 B
€​-25.7 B
1월 2024
€​-25.7 B
€​-173.3 B
12월 2023
€​-173.3 B
€​-198.0 B
11월 2023
€​-198.0 B
€​-177.7 B
10월 2023
€​-177.7 B
€​-186.1 B
9월 2023
€​-186.1 B
€​-187.9 B
8월 2023
€​-187.9 B
€​-169.0 B
7월 2023
€​-169.0 B
€​-116.2 B
6월 2023
€​-116.2 B
€​-107.2 B
5월 2023
€​-107.2 B
€​-83.7 B
4월 2023
€​-83.7 B
€​-54.7 B
3월 2023
€​-54.7 B
€​-50.3 B
2월 2023
€​-50.3 B
€​-21.1 B
1월 2023
€​-21.1 B
€​-151.5 B
12월 2022
€​-151.5 B
€​-159.3 B
11월 2022
€​-159.3 B
€​-143.2 B
10월 2022
€​-143.2 B
€​-146.6 B
9월 2022
€​-146.6 B
€​-149.9 B
8월 2022
€​-149.9 B
€​-131.2 B
7월 2022
€​-131.2 B
€​-76.1 B
6월 2022
€​-76.1 B
€​-82.3 B
5월 2022
€​-82.3 B
€​-67.3 B
4월 2022
€​-67.3 B
€​-38.3 B
3월 2022
€​-38.3 B
€​-37.6 B
2월 2022
€​-37.6 B
€​-15.9 B
1월 2022
€​-15.9 B
€​-170.7 B
12월 2021
€​-170.7 B
€​-181.0 B
11월 2021
€​-181.0 B
€​-171.6 B
10월 2021
€​-171.6 B
€​-175.1 B
9월 2021
€​-175.1 B
€​-178.0 B
