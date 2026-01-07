프랑스 정부 예산 수지 (France Government Budget Balance)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
정부
|낮음
|€-136.2 B
|
€-155.4 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
€-136.2 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
정부 예산 수지는 보고된 기간 말 현재 정부 수입과 지출 간의 차이를 반영합니다. 플러스 값은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 예산 흑자를 의미합니다. 부정적인 판독치는 유로에 불리한 것으로 보여집니다.
마지막 값:
실제 자료
"프랑스 정부 예산 수지 (France Government Budget Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
€-136.2 B
€-155.4 B
9월 2025
€-155.4 B
€-157.5 B
8월 2025
€-157.5 B
€-142.0 B
7월 2025
€-142.0 B
€-100.4 B
6월 2025
€-100.4 B
€-94.0 B
5월 2025
€-94.0 B
€-69.3 B
4월 2025
€-69.3 B
€-47.0 B
3월 2025
€-47.0 B
€-40.3 B
2월 2025
€-40.3 B
€-17.3 B
1월 2025
€-17.3 B
€-156.3 B
12월 2024
€-156.3 B
€-172.5 B
11월 2024
€-172.5 B
€-157.4 B
10월 2024
€-157.4 B
€-173.8 B
9월 2024
€-173.8 B
€-171.9 B
8월 2024
€-171.9 B
€-156.9 B
7월 2024
€-156.9 B
€-103.5 B
6월 2024
€-103.5 B
€-113.5 B
5월 2024
€-113.5 B
€-91.6 B
4월 2024
€-91.6 B
€-52.8 B
3월 2024
€-52.8 B
€-44.0 B
2월 2024
€-44.0 B
€-25.7 B
1월 2024
€-25.7 B
€-173.3 B
12월 2023
€-173.3 B
€-198.0 B
11월 2023
€-198.0 B
€-177.7 B
10월 2023
€-177.7 B
€-186.1 B
9월 2023
€-186.1 B
€-187.9 B
8월 2023
€-187.9 B
€-169.0 B
7월 2023
€-169.0 B
€-116.2 B
6월 2023
€-116.2 B
€-107.2 B
5월 2023
€-107.2 B
€-83.7 B
4월 2023
€-83.7 B
€-54.7 B
3월 2023
€-54.7 B
€-50.3 B
2월 2023
€-50.3 B
€-21.1 B
1월 2023
€-21.1 B
€-151.5 B
12월 2022
€-151.5 B
€-159.3 B
11월 2022
€-159.3 B
€-143.2 B
10월 2022
€-143.2 B
€-146.6 B
9월 2022
€-146.6 B
€-149.9 B
8월 2022
€-149.9 B
€-131.2 B
7월 2022
€-131.2 B
€-76.1 B
6월 2022
€-76.1 B
€-82.3 B
5월 2022
€-82.3 B
€-67.3 B
4월 2022
€-67.3 B
€-38.3 B
3월 2022
€-38.3 B
€-37.6 B
2월 2022
€-37.6 B
€-15.9 B
1월 2022
€-15.9 B
€-170.7 B
12월 2021
€-170.7 B
€-181.0 B
11월 2021
€-181.0 B
€-171.6 B
10월 2021
€-171.6 B
€-175.1 B
9월 2021
€-175.1 B
€-178.0 B
