핵심 소매 판매 지수 m/m는 영국에서 판매된 특정 달의 소매 상품의 가치가 이전과 비교하여 달라진 것을 보여줍니다. 이 계산은 5,000개의 소매업종을 표본으로 하는 조사에 근거한 것입니다. 지수 계산에는 변동성이 커 자동차와 연료 판매가 포함되지 않습니다.
설문지는 개별 상점, 시장, 방문 판매 및 전화 판매를 포함한 국내 전체 소매 매출에 대한 데이터를 수집합니다. 별도의 질문은 온라인 소매 판매 총량과 관련이 있습니다.
소매판매의 통계에는 식품, 의류, 신발, 생활용품 등의 비용이 포함됩니다. 이 지표는 비점포 소매업(문간, 노점, 인터넷 판매 등)을 별도로 설명합니다. 공휴일, 항공 운임 및 기차표, 보험, 은행 등 서비스는 포함되지 않습니다. 계절 조정 지수는 조사 결과를 기반으로 계산됩니다. 이 지수는 기준 레벨이 100, 2013년을 기준으로 계산됩니다. 월별 지수 변동은 백분율로 측정됩니다.
이 지표는 경제 정책 효과를 나타내는 가장 초기의 지표 중 하나입니다. 국가 보고서(GDP, 경상수지 등)를 작성할 때 사용합니다. RSI에 기초한 경제 규제 조치가 채택됩니다. GDP 계산에서 RSI는 가계 최종 소비 지출(GDP가 지출 접근 방식에서 측정되는 경우)을 측정하는 데 사용됩니다.
소비자 활동의 척도인 소매 판매 지수 성장은 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
"영국 핵심 소매 판매 m/m (United Kingdom Core Retail Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
