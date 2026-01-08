마킷 서비스 PMI는 인도 서비스 부문의 특정 달 비즈니스 상황 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 인도 서비스업 민간기업 400여 곳에 근무하는 구매담당자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다. 이 샘플에는 소비자, 운송, 정보, 금융, 통신, 보험 및 부동산 서비스를 제공하는 회사가 포함됩니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 서비스 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 따라서, 그들은 조건이 언제 더 좋게 또는 더 나쁘게 변하는지 보는 첫 번째 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지표는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

서비스업 PMI는 가장 인기 있는 지표 중 하나로 경제학자들이 예의 주시하고 있습니다. 전체 섹터에 대한 운영 정보를 제공합니다. 서비스업 활동과 물가상승률을 보여주는 선행지표라는 해석이 나옵니다. PMI 성장은 인도 루피화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

