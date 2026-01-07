소매 판매 지표는 이탈리아의 소매점에서 판매하는 모든 상품의 판매 편차를 나타내는 지표입니다. 소매 판매 지수의 연도별 버전은 전년 같은 달과 비교하여 현재 소매 부문의 현재 가격에서 매출액의 발전 정도를 반영합니다.

"소매판매"라는 용어는 최종 소비자 또는 일반인에게 제품을 판매하는 것을 나타내기 위해 상업 분야에서 사용됩니다. 소매업자는 제조사 또는 도매업자로부터 선별적으로 다량의 상품을 구입하고, 이익을 위해 소량의 상품을 소비자에게 판매합니다. 리테일의 역할은 재고 가용성, 경쟁력 있는 가격, 재고 순환과 같은 요소를 결합할 수 있도록 판매를 보다 효율적으로 구성하는 것입니다.

소매 판매량은 온라인뿐 아니라 판매 지점 또는 가정 배송을 통해 다양한 방법으로 계산할 수 있습니다. 위에서 언급한 마지막 것은 현대 전자 상거래 기술을 사용하여 소비자에게 다양한 제품을 제공하기 때문에 오늘날 세계에서 매우 인기를 끌고 있습니다.

지수는 이탈리아 국립통계연구소가 계산합니다. 2009년 1월부터 2005년을 기준으로 새로운 Ateco 2007 분류를 사용하여 계산합니다.

소매판매는 지출의 가장 큰 요소이며 소비자 신뢰도(및 적절한 지수)와 상관관계가 있는 가계 소비 데이터를 반영합니다.

소매 판매는 크게 세 가지 부문으로 나뉩니다: 필요한 모든 종류의 영양소를 포함하는 식품, 가전제품, 가구, 식기류를 포함하는 내구소비재, 마지막으로 의류 및 기타 여러 번 사용할 수 있는 상품을 포함하는 소비재.

판매 변동률은 백분율로 표시됩니다. 데이터가 예상보다 높으면 긍정적이고 유로 강세적인 해석을 하고, 예상보다 낮은 데이터에 대해서는 부정적이고 유로 하락세로 해석을 합니다.

마지막 값: