캐나다 실업률은 전체 민간 노동력과 관련하여 실업자의 비율입니다. 실업자는 지난 4주 동안 적극적으로 일자리를 구해온 실직자들입니다.

실업자 데이터는 정기적인 전국 인구 조사를 바탕으로 계산됩니다. 그 조사는 전국에서 실시됩니다. 다음 범주는 설문조사에 포함되지 않습니다:

지방에서 보호구역 및 기타 원주민 거주지에 거주하는 사람들.

캐나다 육군의 상근대원.

인구밀도가 매우 낮은 극히 외딴 지역에 사는 사람들.

캐나다 실업률 계산의 구체적인 특징은 노동력 조사에 15세 이상의 시민이 포함된 다른 선진국들과 대조적으로, 노동력 조사에는 15세 이상이 포함되어 있다는 것입니다. 캐나다의 계산 방법론에는 언론과 인터넷 포털에 있는 구직 광고의 계산도 포함되지만, 미국과 유럽에서는 국가 기관에 공식적으로 등록된 사람만이 공식적으로 실업자로 간주됩니다.

제시된 데이터는 계절에 따라 조정됩니다.

실업률은 노동시장 상태를 나타내는 주요 지표이자 국가 경제 발전의 핵심 지표 중 하나입니다. 실업률 증가가 소비자 활동 감소의 주요 지표로 평가되고 있습니다. 캐나다 은행은 추정과 예측을 준비할 때 실업 데이터를 사용합니다. 또한 실업률은 BoC의 금리 결정에 영향을 미칩니다. 실업률이 낮을수록 캐나다 달러화 시세에 유리한 효과가 있습니다.

마지막 값: