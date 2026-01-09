캐나다 실업률 (Canada Unemployment Rate)
|중간
|6.8%
|6.4%
|
6.5%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|7.0%
|
6.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
캐나다 실업률은 전체 민간 노동력과 관련하여 실업자의 비율입니다. 실업자는 지난 4주 동안 적극적으로 일자리를 구해온 실직자들입니다.
실업자 데이터는 정기적인 전국 인구 조사를 바탕으로 계산됩니다. 그 조사는 전국에서 실시됩니다. 다음 범주는 설문조사에 포함되지 않습니다:
- 지방에서 보호구역 및 기타 원주민 거주지에 거주하는 사람들.
- 캐나다 육군의 상근대원.
- 인구밀도가 매우 낮은 극히 외딴 지역에 사는 사람들.
캐나다 실업률 계산의 구체적인 특징은 노동력 조사에 15세 이상의 시민이 포함된 다른 선진국들과 대조적으로, 노동력 조사에는 15세 이상이 포함되어 있다는 것입니다. 캐나다의 계산 방법론에는 언론과 인터넷 포털에 있는 구직 광고의 계산도 포함되지만, 미국과 유럽에서는 국가 기관에 공식적으로 등록된 사람만이 공식적으로 실업자로 간주됩니다.
제시된 데이터는 계절에 따라 조정됩니다.
실업률은 노동시장 상태를 나타내는 주요 지표이자 국가 경제 발전의 핵심 지표 중 하나입니다. 실업률 증가가 소비자 활동 감소의 주요 지표로 평가되고 있습니다. 캐나다 은행은 추정과 예측을 준비할 때 실업 데이터를 사용합니다. 또한 실업률은 BoC의 금리 결정에 영향을 미칩니다. 실업률이 낮을수록 캐나다 달러화 시세에 유리한 효과가 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"캐나다 실업률 (Canada Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용