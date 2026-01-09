복합 PMI는 IHS Markit에서 매월 출시합니다. 지표는 구매관리자를 대상으로 한 월별 설문조사를 토대로 제조 및 서비스업 민간기업의 근무환경 변화에 대한 요약보고서로 구성됩니다.

구매 담당자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행되기 때문에 다른 회사 직원보다 시장 상황의 변화를 더 일찍 추적할 수 있으므로, 구매 담당자는 구매에 대한 책임자를 가장 먼저 알 수 있습니다.

마킷 PMI는 민간 기업의 정보만 포함하며, 구매 관리자는 입출국 가격, 고용, 생산, 신규 주문 등 작업의 기본 매개변수를 평가하는 설문지를 작성합니다. 설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다.

기타 하위지표는 이러한 응답에 기초하여 계산되며, 이러한 기초지표는 고용, 인플레이션 및 기타 경제활동의 중요한 지표의 특징을 나타냅니다.

각 답변은 설문조사가 실시되는 기업의 규모에 따라 가중되므로, 대기업이 지표 계산에 크게 기여합니다.

이 지표는 계절에 따라 조정됩니다. 50 이상의 데이터는 대부분의 인터뷰가 현재 상업적인 상황을 긍정적으로 나타낸다는 것을 나타내며, 50 미만의 데이터는 상업적인 상황의 악화를 나타냅니다.

PMI는 분석가들이 매우 신중하게 따르는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 이 지표는 이탈리아 민간 전체의 상업활동 변화를 예상할 수 있는 지표로 생산과 물가 상승률 분석을 위한 주요 지표로 풀이됩니다.

PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

