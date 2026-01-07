빌딩 컨센트 m/m는 뉴질랜드 동의 당국이 부여한 5000달러 이상의 주거 및 비주거 건물 건축 허가 요약 데이터를 반영합니다. 이 지표는 보고된 달의 이전 월과 비교한 변경 사항으로 계산됩니다. 이 계산은 재화 및 용역에 부과되는 세금을 설명하지만 인플레이션에 맞게 조정되지는 않습니다.

건설 승인 데이터는 국내 경제에 대한 신뢰 지표로 간주되기 때문에 건설 분야 활동의 선행 지표로도 고려되고 있습니다.

마지막 값: