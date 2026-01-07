캘린더섹션

경제 달력

국가

뉴질랜드 빌딩 동의 m/m (New Zealand Building Consents m/m)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
주택
낮음 N/D 0.8%
7.2%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

빌딩 컨센트 m/m는 뉴질랜드 동의 당국이 부여한 5000달러 이상의 주거 및 비주거 건물 건축 허가 요약 데이터를 반영합니다. 이 지표는 보고된 달의 이전 월과 비교한 변경 사항으로 계산됩니다. 이 계산은 재화 및 용역에 부과되는 세금을 설명하지만 인플레이션에 맞게 조정되지는 않습니다.

건설 승인 데이터는 국내 경제에 대한 신뢰 지표로 간주되기 때문에 건설 분야 활동의 선행 지표로도 고려되고 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 빌딩 동의 m/m (New Zealand Building Consents m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
0.8%
7.2%
9월 2025
7.2%
-0.4%
5.8%
8월 2025
5.8%
-0.2%
5.3%
7월 2025
5.4%
9.9%
-6.0%
6월 2025
-6.4%
5.6%
10.3%
5월 2025
10.4%
-10.9%
-14.6%
4월 2025
-15.6%
5.9%
10.7%
3월 2025
9.6%
-3.0%
0.7%
2월 2025
0.7%
2.1%
2.6%
1월 2025
2.6%
8.9%
-5.6%
12월 2024
-5.6%
4.4%
4.9%
11월 2024
5.3%
10.5%
-5.2%
10월 2024
-5.2%
-11.5%
2.4%
9월 2024
2.6%
9.2%
-5.2%
8월 2024
-5.3%
22.2%
26.4%
7월 2024
26.2%
-0.9%
-17.0%
6월 2024
-13.8%
-1.3%
-1.9%
5월 2024
-1.7%
0.8%
-2.1%
4월 2024
-1.9%
0.9%
-0.2%
3월 2024
-0.2%
3.6%
15.9%
2월 2024
14.9%
2.8%
-8.6%
1월 2024
-8.8%
-3.2%
3.6%
12월 2023
3.7%
0.0%
-10.6%
11월 2023
-10.6%
0.9%
8.5%
10월 2023
8.7%
0.1%
-4.6%
9월 2023
-4.7%
-1.4%
-7.0%
8월 2023
-6.7%
0.8%
-5.4%
7월 2023
-5.2%
0.2%
3.4%
6월 2023
3.5%
0.3%
-2.3%
5월 2023
-2.2%
-1.8%
-2.6%
4월 2023
-2.6%
1.6%
6.6%
3월 2023
7.0%
-0.3%
-9.4%
2월 2023
-9.0%
0.5%
-5.2%
1월 2023
-1.5%
-1.0%
-7.1%
12월 2022
-7.2%
-0.1%
6.7%
11월 2022
7.0%
-0.1%
-10.7%
10월 2022
-10.7%
2.4%
3.6%
9월 2022
3.8%
-1.2%
-1.6%
8월 2022
-1.6%
2.0%
4.9%
7월 2022
5.0%
2.0%
-2.2%
6월 2022
-2.3%
-0.3%
-0.5%
5월 2022
-0.5%
-0.6%
-8.6%
4월 2022
-8.5%
0.4%
6.2%
3월 2022
5.8%
-0.1%
12.2%
2월 2022
10.5%
-0.2%
-8.7%
1월 2022
-9.2%
0.5%
0.4%
12월 2021
0.6%
-0.8%
0.6%
11월 2021
0.6%
1.0%
-2.1%
10월 2021
-2.0%
-0.4%
-2.0%
9월 2021
-1.9%
-1.2%
3.8%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드