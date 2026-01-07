총 신차 판매량(Total New Vehicle Sales) y/y는 보고된 한 달 동안 남아프리카 소매업체에서 판매한 차량 수의 변화를 1년 전 같은 달과 비교하여 측정한 것입니다.

남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA)는 자동차, 중소형 상용차, 중형 트럭 및 버스 등 차량 종류별로 분류한 월간 판매 데이터를 발표합니다. 이 통계는 국내 판매와 수출을 포함합니다. 후자가 총 매출에서 더 큰 부분을 차지합니다. 이 보고서에는 내년도 전망치도 담겨 있습니다. 자동차 산업은 한국의 GDP와 고용에 상당한 기여를 하고 있기 때문에, 이 지표는 경제의 상태를 반영합니다. 이 지표는 국가의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 지수 성장은 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

