남아프리카의 총 신차 판매량 y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
분야:
비즈니스
낮음 N/D 14.3%
12.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
총 신차 판매량(Total New Vehicle Sales) y/y는 보고된 한 달 동안 남아프리카 소매업체에서 판매한 차량 수의 변화를 1년 전 같은 달과 비교하여 측정한 것입니다.

남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA)는 자동차, 중소형 상용차, 중형 트럭 및 버스 등 차량 종류별로 분류한 월간 판매 데이터를 발표합니다. 이 통계는 국내 판매와 수출을 포함합니다. 후자가 총 매출에서 더 큰 부분을 차지합니다. 이 보고서에는 내년도 전망치도 담겨 있습니다. 자동차 산업은 한국의 GDP와 고용에 상당한 기여를 하고 있기 때문에, 이 지표는 경제의 상태를 반영합니다. 이 지표는 국가의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 지수 성장은 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카의 총 신차 판매량 y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
14.3%
12.5%
11월 2025
12.5%
20.2%
16.0%
10월 2025
16.0%
21.5%
24.3%
9월 2025
24.3%
17.2%
18.7%
8월 2025
18.7%
6.5%
15.6%
7월 2025
15.6%
8.5%
18.7%
6월 2025
18.7%
10.8%
22.0%
5월 2025
22.0%
7.4%
11.9%
4월 2025
11.9%
6.6%
12.5%
3월 2025
12.5%
5.0%
7.3%
2월 2025
7.3%
4.5%
10.4%
1월 2025
10.4%
4.3%
2.5%
12월 2024
2.5%
5.4%
8.1%
11월 2024
8.1%
4.5%
5.5%
10월 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
9월 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
8월 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
7월 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
6월 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
5월 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
4월 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
3월 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
2월 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
1월 2024
-3.8%
-3.3%
12월 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
11월 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
10월 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
9월 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
8월 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
7월 2023
1.3%
29.4%
14.0%
6월 2023
14.0%
34.2%
10.1%
5월 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
4월 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
3월 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
2월 2023
2.6%
15.8%
4.8%
1월 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
12월 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
11월 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
10월 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
9월 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
8월 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
7월 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
6월 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
5월 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
4월 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
3월 2022
16.5%
33.9%
18.4%
2월 2022
18.4%
89.2%
19.5%
1월 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
12월 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
11월 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
123
