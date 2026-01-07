비방어 자본 상품 배송 제외 항공기 m/m는 소형 무기, 농기계 및 장비, 건설 장비, 터빈, 발전기 및 기타 에너지 전송 장비, 컴퓨팅 및 통신 장비, 헤비 트럭, 사무실 및 기업용 가구 및 의료 원자재의 전달에 있어 이전 것에 비해 비율 변화를 반영합니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

"미국 비방위 자본 상품 배송 제외 항공기 m/m (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.