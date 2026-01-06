캘린더섹션

국가

멕시코의 경제 달력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% 분기별
실업률 N/D 11월 2025 2.6% 월별
CPI y/y 3.80% 11월 2025 3.57% 월별
멕시코 은행 금리 결정 7.00% 7.25%
무역 수지 N/D 11월 2025 월별

2026.01.06 12:00, MXN, 소비자 신뢰 지수, 실제: 44.7, 예측: 45.2, 이전: 44.1
2026.01.06 12:00, MXN, 소비자 신뢰 지수 n.s.a., 실제: 44.8, 이전: 44.0
2026.01.08 12:00, MXN, CPI m/m, 예측: 0.37%, 이전: 0.66%
2026.01.08 12:00, MXN, CPI y/y, 예측: 3.96%, 이전: 3.80%
2026.01.08 12:00, MXN, 코어 CPI m/m, 예측: 0.22%, 이전: 0.19%
2026.01.08 15:00, MXN, 멕시코 은행 통화 정책 회의록
2026.01.09 12:00, MXN, 산업 생산 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.7%
2026.01.09 12:00, MXN, 산업 생산 n.s.a. y/y, 예측: -1.1%, 이전: -0.4%
2026.01.15 12:00, MXN, 총 고정 투자 금액 m/m, 예측: -0.5%, 이전: -0.3%
2026.01.15 12:00, MXN, 총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y, 예측: -6.3%, 이전: -8.4%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC MXN 비상업 순 포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP n.s.a. y/y -0.2% 3 Q 2025 0.1% 분기별
GDP q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 N/D 11월 2025 2.6% 월별
실업률 n.s.a. N/D 11월 2025 2.6% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.66% 11월 2025 0.36% 월별
CPI y/y 3.80% 11월 2025 3.57% 월별
상반기 핵심 CPI m/m 0.17% 12월 2025 0.47% 월별
상반기 핵심 CPI m/m 0.31% 12월 2025 0.04% 월별
코어 CPI m/m 0.19% 11월 2025 0.29% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
멕시코 은행 금리 결정 7.00% 7.25%
무역 지난 참조 이전 변동
경상수지 - GDP 비율 0.49% 3 Q 2025 -0.40% 분기별
무역 수지 N/D 11월 2025 월별
무역 수지 n.s.a. $​0.663 B 11월 2025 $​0.606 B 월별
재정수지 Mex$​-200.522 B 11월 2025 Mex$​-5.685 B 월별
현재 계정 $​2.325 B 3 Q 2025 $​-1.791 B 분기별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 47.3 월별
경제 활동 n.s.a. y/y 1.7% 10월 2025 0.7% 월별
경제활동 m/m 1.0% 10월 2025 -0.6% 월별
산업 생산 m/m 0.7% 10월 2025 -0.4% 월별
산업 생산 n.s.a. y/y -0.4% 10월 2025 -2.4% 월별
총 고정 투자 금액 m/m -0.3% 9월 2025 -2.7% 월별
총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y -8.4% 9월 2025 -8.9% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
민간 지출 n.s.a. y/y 1.6% 3 Q 2025 -0.4% 분기별
민간 지출 q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% 분기별
소매 판매 n.s.a. y/y N/D 10월 2025 3.3% 월별
소매판매 m/m N/D 10월 2025 1.0% 월별
소비자 신뢰 지수 104.3 7월 2019 106.0 월별
소비자 신뢰 지수 44.7 12월 2025 44.1 월별
소비자 신뢰 지수 n.s.a. 44.8 12월 2025 44.0 월별
소비자 신뢰 지수 n.s.a. 105.1 7월 2019 106.1 월별
총 수요 n.s.a. y/y 1.1% 3 Q 2025 0.3% 분기별
총 수요 q/q 0.7% 3 Q 2025 1.4% 분기별