멕시코의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|실업률
|N/D
|11월 2025
|2.6%
|월별
|CPI y/y
|3.80%
|11월 2025
|3.57%
|월별
|멕시코 은행 금리 결정
|7.00%
|7.25%
|무역 수지
|N/D
|11월 2025
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 12:00, MXN, 소비자 신뢰 지수, 실제: 44.7, 예측: 45.2, 이전: 44.1
2026.01.06 12:00, MXN, 소비자 신뢰 지수 n.s.a., 실제: 44.8, 이전: 44.0
2026.01.08 12:00, MXN, CPI m/m, 예측: 0.37%, 이전: 0.66%
2026.01.08 12:00, MXN, CPI y/y, 예측: 3.96%, 이전: 3.80%
2026.01.08 12:00, MXN, 코어 CPI m/m, 예측: 0.22%, 이전: 0.19%
2026.01.08 15:00, MXN, 멕시코 은행 통화 정책 회의록
2026.01.09 12:00, MXN, 산업 생산 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.7%
2026.01.09 12:00, MXN, 산업 생산 n.s.a. y/y, 예측: -1.1%, 이전: -0.4%
2026.01.15 12:00, MXN, 총 고정 투자 금액 m/m, 예측: -0.5%, 이전: -0.3%
2026.01.15 12:00, MXN, 총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y, 예측: -6.3%, 이전: -8.4%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC MXN 비상업 순 포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP n.s.a. y/y
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|GDP q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|실업률
|N/D
|11월 2025
|2.6%
|월별
|실업률 n.s.a.
|N/D
|11월 2025
|2.6%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.66%
|11월 2025
|0.36%
|월별
|CPI y/y
|3.80%
|11월 2025
|3.57%
|월별
|상반기 핵심 CPI m/m
|0.17%
|12월 2025
|0.47%
|월별
|상반기 핵심 CPI m/m
|0.31%
|12월 2025
|0.04%
|월별
|코어 CPI m/m
|0.19%
|11월 2025
|0.29%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|멕시코 은행 금리 결정
|7.00%
|7.25%
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|경상수지 - GDP 비율
|0.49%
|3 Q 2025
|-0.40%
|분기별
|무역 수지
|N/D
|11월 2025
|월별
|무역 수지 n.s.a.
|$0.663 B
|11월 2025
|$0.606 B
|월별
|재정수지
|Mex$-200.522 B
|11월 2025
|Mex$-5.685 B
|월별
|현재 계정
|$2.325 B
|3 Q 2025
|$-1.791 B
|분기별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|47.3
|월별
|경제 활동 n.s.a. y/y
|1.7%
|10월 2025
|0.7%
|월별
|경제활동 m/m
|1.0%
|10월 2025
|-0.6%
|월별
|산업 생산 m/m
|0.7%
|10월 2025
|-0.4%
|월별
|산업 생산 n.s.a. y/y
|-0.4%
|10월 2025
|-2.4%
|월별
|총 고정 투자 금액 m/m
|-0.3%
|9월 2025
|-2.7%
|월별
|총 고정 투자 금액 n.s.a. y/y
|-8.4%
|9월 2025
|-8.9%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|민간 지출 n.s.a. y/y
|1.6%
|3 Q 2025
|-0.4%
|분기별
|민간 지출 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|분기별
|소매 판매 n.s.a. y/y
|N/D
|10월 2025
|3.3%
|월별
|소매판매 m/m
|N/D
|10월 2025
|1.0%
|월별
|소비자 신뢰 지수
|104.3
|7월 2019
|106.0
|월별
|소비자 신뢰 지수
|44.7
|12월 2025
|44.1
|월별
|소비자 신뢰 지수 n.s.a.
|44.8
|12월 2025
|44.0
|월별
|소비자 신뢰 지수 n.s.a.
|105.1
|7월 2019
|106.1
|월별
|총 수요 n.s.a. y/y
|1.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|분기별
|총 수요 q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|1.4%
|분기별