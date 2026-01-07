캘린더섹션

FIPE 브라질 소비자 물가 지수(CPI) m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
분야:
가격
중간 0.32% 0.46%
0.20%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.39%
0.32%
다음 발표 실제 예측
이전
IPC-FIEP(경제연구소의 소비자물가지수 - USP) 지표는 상파울루의 최저 임금이 1에서 10인 가정의 생활비에 대한 데이터를 수집하는 것을 목표로 합니다. 가족예산조사(POF)에 따르면 수집된 정보는 주거, 음식, 교통, 개인비, 건강, 의류, 교육 등 지출 그룹으로 나뉩니다.

가격 변동은 월 1일과 마지막 날 사이에 수집되며, IPC-FIEP는 설문에 이어 월 10일 전후로 발행됩니다. 변동 및 가격 수집의 또 다른 간격은 직전 4주이기 때문에 FIEP는 공개 오류를 피하기 위해 수집된 데이터를 닫을 수 있고 분석 대상인 경제 집단을 중심으로 상파울루의 소비 현실에 따라 정보를 전달할 수 있습니다.

이 지수는 브라질 자치단체 중 국내총생산(GDP)이 가장 높은 상파울루 시의 인플레이션 효과를 반영합니다. IPC-FIEP가 증가하고 있다면 브라질 전역의 인플레이션 추세를 반영하는 것일 수 있습니다.

상파울루의 경제는 브라질 경제의 온도계이기 때문에 IPC-FIEP는 주목해야 할 중요한 지표입니다. 높은 인플레이션은 경제에 부정적인 영향을 미치며 브라질 현실을 약화시킵니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"FIPE 브라질 소비자 물가 지수(CPI) m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
0.32%
0.46%
0.20%
11월 2025
0.20%
0.46%
0.27%
10월 2025
0.27%
0.48%
0.65%
9월 2025
0.65%
0.47%
0.04%
8월 2025
0.04%
0.50%
0.28%
7월 2025
0.28%
0.44%
-0.08%
6월 2025
-0.08%
0.38%
0.27%
5월 2025
0.27%
0.32%
0.45%
4월 2025
0.45%
0.28%
0.62%
3월 2025
0.62%
0.31%
0.51%
2월 2025
0.51%
0.45%
0.24%
1월 2025
0.24%
0.51%
0.34%
12월 2024
0.34%
1.01%
1.17%
11월 2024
1.17%
0.63%
0.80%
10월 2024
0.80%
0.26%
0.18%
9월 2024
0.18%
0.25%
0.18%
8월 2024
0.18%
0.17%
0.06%
7월 2024
0.06%
0.07%
0.26%
6월 2024
0.26%
0.02%
0.09%
5월 2024
0.09%
0.03%
0.33%
4월 2024
0.33%
-0.06%
0.26%
3월 2024
0.26%
0.19%
0.46%
2월 2024
0.46%
0.17%
0.46%
1월 2024
0.46%
0.23%
0.38%
12월 2023
0.38%
0.43%
0.43%
11월 2023
0.43%
0.59%
0.30%
10월 2023
0.30%
0.52%
0.29%
9월 2023
0.29%
-0.17%
-0.20%
8월 2023
-0.20%
-0.13%
-0.14%
7월 2023
-0.14%
0.02%
-0.03%
6월 2023
-0.03%
0.15%
0.20%
5월 2023
0.20%
0.29%
0.43%
4월 2023
0.43%
0.39%
0.39%
3월 2023
0.39%
0.47%
0.43%
2월 2023
0.43%
0.84%
0.63%
1월 2023
0.63%
0.73%
0.54%
12월 2022
0.54%
0.34%
0.47%
11월 2022
0.47%
0.53%
0.45%
10월 2022
0.45%
0.58%
0.12%
9월 2022
0.12%
0.45%
0.12%
8월 2022
0.12%
0.34%
0.16%
7월 2022
0.16%
1.02%
0.28%
6월 2022
0.28%
1.02%
0.42%
5월 2022
0.42%
1.86%
1.62%
4월 2022
1.62%
1.45%
1.28%
3월 2022
1.28%
1.08%
0.90%
2월 2022
0.90%
0.53%
0.74%
1월 2022
0.74%
0.25%
0.57%
12월 2021
0.57%
0.42%
0.72%
11월 2021
0.72%
0.91%
1.00%
