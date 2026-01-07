FIPE 브라질 소비자 물가 지수(CPI) m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|중간
|0.32%
|0.46%
|
0.20%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.39%
|
0.32%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
IPC-FIEP(경제연구소의 소비자물가지수 - USP) 지표는 상파울루의 최저 임금이 1에서 10인 가정의 생활비에 대한 데이터를 수집하는 것을 목표로 합니다. 가족예산조사(POF)에 따르면 수집된 정보는 주거, 음식, 교통, 개인비, 건강, 의류, 교육 등 지출 그룹으로 나뉩니다.
가격 변동은 월 1일과 마지막 날 사이에 수집되며, IPC-FIEP는 설문에 이어 월 10일 전후로 발행됩니다. 변동 및 가격 수집의 또 다른 간격은 직전 4주이기 때문에 FIEP는 공개 오류를 피하기 위해 수집된 데이터를 닫을 수 있고 분석 대상인 경제 집단을 중심으로 상파울루의 소비 현실에 따라 정보를 전달할 수 있습니다.
이 지수는 브라질 자치단체 중 국내총생산(GDP)이 가장 높은 상파울루 시의 인플레이션 효과를 반영합니다. IPC-FIEP가 증가하고 있다면 브라질 전역의 인플레이션 추세를 반영하는 것일 수 있습니다.
상파울루의 경제는 브라질 경제의 온도계이기 때문에 IPC-FIEP는 주목해야 할 중요한 지표입니다. 높은 인플레이션은 경제에 부정적인 영향을 미치며 브라질 현실을 약화시킵니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"FIPE 브라질 소비자 물가 지수(CPI) m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
