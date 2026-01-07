캘린더섹션

유럽연합 생산자물가지수(PPI) m/m (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)

국가:
유럽 연합
EUR, 유로
소스:
유로스탯 (Eurostat)
분야:
가격
낮음 0.1% 0.1%
-0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.2%
0.1%
다음 발표 실제 예측
이전
생산자물가지수(PPI) m/m는 유로존에서 제조되고 국내 시장에서 판매되는 상품의 가격이 전월 대비 변동된 것을 특징으로 합니다. 지수는 생산자 관점에서 계산됩니다. 이 값은 VAT를 포함하지 않은 기본 가격과 제품 매출과 직접 관련된 유사한 세금을 반영합니다. 실제 거래량은 실제 가격 움직임을 반영하기 위해 계산에 사용됩니다.

Eurostat는 모든 회원국의 집계 데이터를 계산하고 게시합니다. 그 자료는 수천 개의 제조 기업을 대상으로 한 조사에서 얻은 것입니다. 제조업체는 광업기업, 산업기업, 전기, 가스, 수도공급업체 등 3개 그룹으로 나뉩니다. 가격 변동은 기준 기간과 비교하여 추정됩니다. 기준 기간은 5년마다 개정되며, 현재 2010년으로 설정되어 있습니다. 종합지수를 계산할 때 회원국의 상대적 가중치도 수시로 수정됩니다.

PPI는 제품이 소매 시장에 나오기 전에 생산 수준에서 가격 움직임을 등록합니다. 따라서 소비자 수준에서 추가적인 가격 변동을 예측할 수 있습니다. PPI는 인플레이션 압력을 나타내는 선행 지표로 사용됩니다. 이 데이터는 통화 정책을 준비할 때 사용됩니다.

지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"유럽연합 생산자물가지수(PPI) m/m (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.1%
0.1%
-0.1%
9월 2025
-0.1%
0.1%
-0.4%
8월 2025
-0.3%
0.1%
0.3%
7월 2025
0.4%
-0.2%
0.8%
6월 2025
0.8%
0.3%
-0.6%
5월 2025
-0.6%
-1.7%
-2.2%
4월 2025
-2.2%
-0.3%
-1.7%
3월 2025
-1.6%
0.6%
0.2%
2월 2025
0.2%
0.5%
0.7%
1월 2025
0.8%
0.5%
0.5%
12월 2024
0.4%
0.8%
1.7%
11월 2024
1.6%
-0.6%
0.4%
10월 2024
0.4%
-0.5%
-0.6%
9월 2024
-0.6%
0.7%
0.6%
8월 2024
0.6%
0.8%
0.7%
7월 2024
0.8%
0.3%
0.6%
6월 2024
0.5%
-0.5%
-0.2%
5월 2024
-0.2%
-0.6%
-1.0%
4월 2024
-1.0%
-0.2%
-0.5%
3월 2024
-0.4%
-0.6%
-1.1%
2월 2024
-1.0%
-0.9%
1월 2024
-0.9%
-0.2%
-0.8%
12월 2023
-0.8%
0.2%
-0.3%
11월 2023
-0.3%
0.1%
0.3%
10월 2023
0.2%
-0.7%
0.5%
9월 2023
0.5%
-1.2%
0.7%
8월 2023
0.6%
-3.2%
-0.5%
7월 2023
-0.5%
-3.5%
-0.4%
6월 2023
-0.4%
-3.9%
-1.9%
5월 2023
-1.9%
-3.9%
-3.2%
4월 2023
-3.2%
-3.2%
-1.3%
3월 2023
-1.6%
-2.8%
-0.4%
2월 2023
-0.5%
-2.7%
-2.8%
1월 2023
-2.8%
-1.4%
1.1%
12월 2022
1.1%
-1.7%
-1.0%
11월 2022
-0.9%
-0.5%
-3.0%
10월 2022
-2.9%
2.8%
1.6%
9월 2022
1.6%
2.8%
5.0%
8월 2022
5.0%
1.8%
4.0%
7월 2022
4.0%
0.0%
1.3%
6월 2022
1.1%
2.4%
0.5%
5월 2022
0.7%
3.1%
1.2%
4월 2022
1.2%
4.3%
5.3%
3월 2022
5.3%
2.7%
1.1%
2월 2022
1.1%
4.5%
5.1%
1월 2022
5.2%
3.6%
3.0%
12월 2021
2.9%
3.0%
1.8%
11월 2021
1.8%
5.9%
5.4%
10월 2021
5.4%
2.2%
2.8%
9월 2021
2.7%
1.2%
1.1%
12345
