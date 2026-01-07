미국 수입 (United States Imports)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
무역
|중간
|$342.133 B
|
$340.185 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
$342.133 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
미국 수입품은 해외에서 수입되는 상품과 서비스의 양을 반영하며, 이는 소비망, 창고 및 해외 무역 지역에서 즉시 이용 가능하게 됩니다. 이 지표는 일반적으로 미국 세관 및 국경 보호국에서 추정하는 상품 가격을 다룹니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 수입 (United States Imports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
$342.133 B
$340.185 B
8월 2025
$340.382 B
$358.756 B
7월 2025
$358.775 B
$338.736 B
6월 2025
$337.475 B
$350.310 B
5월 2025
$350.517 B
$350.829 B
4월 2025
$350.987 B
$419.391 B
3월 2025
$418.955 B
$401.195 B
2월 2025
$401.120 B
$401.158 B
1월 2025
$401.201 B
$364.581 B
12월 2024
$364.939 B
$352.514 B
11월 2024
$351.559 B
$339.923 B
10월 2024
$339.556 B
$353.810 B
9월 2024
$352.306 B
$341.976 B
8월 2024
$342.186 B
$345.397 B
7월 2024
$345.394 B
$338.282 B
6월 2024
$339.047 B
$337.012 B
5월 2024
$336.732 B
$337.905 B
4월 2024
$338.225 B
$330.188 B
3월 2024
$326.992 B
$332.385 B
2월 2024
$331.914 B
$324.785 B
1월 2024
$324.627 B
$321.031 B
12월 2023
$320.449 B
$316.208 B
11월 2023
$316.944 B
$323.062 B
10월 2023
$323.000 B
$322.656 B
9월 2023
$322.656 B
$314.092 B
8월 2023
$314.333 B
$316.602 B
7월 2023
$316.683 B
$311.458 B
6월 2023
$312.980 B
$316.118 B
5월 2023
$316.082 B
$323.590 B
4월 2023
$323.567 B
$318.783 B
3월 2023
$320.378 B
$321.481 B
2월 2023
$321.686 B
$326.670 B
1월 2023
$325.785 B
$316.214 B
12월 2022
$317.571 B
$313.365 B
11월 2022
$313.374 B
$334.843 B
10월 2022
$334.793 B
$332.640 B
9월 2022
$331.287 B
$326.472 B
8월 2022
$326.316 B
$330.040 B
7월 2022
$329.940 B
$339.642 B
6월 2022
$340.413 B
$341.429 B
5월 2022
$341.440 B
$339.536 B
4월 2022
$339.697 B
$351.763 B
3월 2022
$351.518 B
$318.624 B
2월 2022
$317.814 B
$313.720 B
1월 2022
$314.093 B
$310.304 B
12월 2021
$308.874 B
$304.065 B
11월 2021
$304.388 B
$290.749 B
10월 2021
$290.749 B
$288.232 B
9월 2021
$288.492 B
$286.991 B
8월 2021
$286.991 B
$282.879 B
