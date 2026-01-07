캘린더섹션

미국 수입 (United States Imports)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
인구조사국 (Census Bureau)
분야:
무역
중간 $​342.133 B
$​340.185 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​342.133 B
다음 발표 실제 예측
이전
미국 수입품은 해외에서 수입되는 상품과 서비스의 양을 반영하며, 이는 소비망, 창고 및 해외 무역 지역에서 즉시 이용 가능하게 됩니다. 이 지표는 일반적으로 미국 세관 및 국경 보호국에서 추정하는 상품 가격을 다룹니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"미국 수입 (United States Imports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
$​342.133 B
$​340.185 B
8월 2025
$​340.382 B
$​358.756 B
7월 2025
$​358.775 B
$​338.736 B
6월 2025
$​337.475 B
$​350.310 B
5월 2025
$​350.517 B
$​350.829 B
4월 2025
$​350.987 B
$​419.391 B
3월 2025
$​418.955 B
$​401.195 B
2월 2025
$​401.120 B
$​401.158 B
1월 2025
$​401.201 B
$​364.581 B
12월 2024
$​364.939 B
$​352.514 B
11월 2024
$​351.559 B
$​339.923 B
10월 2024
$​339.556 B
$​353.810 B
9월 2024
$​352.306 B
$​341.976 B
8월 2024
$​342.186 B
$​345.397 B
7월 2024
$​345.394 B
$​338.282 B
6월 2024
$​339.047 B
$​337.012 B
5월 2024
$​336.732 B
$​337.905 B
4월 2024
$​338.225 B
$​330.188 B
3월 2024
$​326.992 B
$​332.385 B
2월 2024
$​331.914 B
$​324.785 B
1월 2024
$​324.627 B
$​321.031 B
12월 2023
$​320.449 B
$​316.208 B
11월 2023
$​316.944 B
$​323.062 B
10월 2023
$​323.000 B
$​322.656 B
9월 2023
$​322.656 B
$​314.092 B
8월 2023
$​314.333 B
$​316.602 B
7월 2023
$​316.683 B
$​311.458 B
6월 2023
$​312.980 B
$​316.118 B
5월 2023
$​316.082 B
$​323.590 B
4월 2023
$​323.567 B
$​318.783 B
3월 2023
$​320.378 B
$​321.481 B
2월 2023
$​321.686 B
$​326.670 B
1월 2023
$​325.785 B
$​316.214 B
12월 2022
$​317.571 B
$​313.365 B
11월 2022
$​313.374 B
$​334.843 B
10월 2022
$​334.793 B
$​332.640 B
9월 2022
$​331.287 B
$​326.472 B
8월 2022
$​326.316 B
$​330.040 B
7월 2022
$​329.940 B
$​339.642 B
6월 2022
$​340.413 B
$​341.429 B
5월 2022
$​341.440 B
$​339.536 B
4월 2022
$​339.697 B
$​351.763 B
3월 2022
$​351.518 B
$​318.624 B
2월 2022
$​317.814 B
$​313.720 B
1월 2022
$​314.093 B
$​310.304 B
12월 2021
$​308.874 B
$​304.065 B
11월 2021
$​304.388 B
$​290.749 B
10월 2021
$​290.749 B
$​288.232 B
9월 2021
$​288.492 B
$​286.991 B
8월 2021
$​286.991 B
$​282.879 B
