남아프리카공화국 PMI(Markit Purchase Manager Index)는 약 400개 민간 부문 기업의 구매 관리자를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 IHS Markit에서 계산한 경영 상황 지표입니다.

구매 담당자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행되기 때문에 다른 회사 직원보다 시장 상황의 변화를 더 일찍 추적할 수 있으므로, 구매 담당자는 구매에 대한 책임자를 가장 먼저 알 수 있습니다. 구매관리자들은 그러한 변화를 가장 먼저 알아차립니다. 농업, 광업, 제조업, 건설, 서비스, 도매 및 소매업을 포함한 모든 부문에서 가능한 최대 대기업 수를 조사하기 위해 표본이 선정됩니다.

구매 관리자는 설문지를 작성하여 작업의 기본 매개 변수(입출력 가격, 고용, 생산, 신규 주문 등)를 평가합니다. 설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위지표는 인플레이션, 고용 및 기타 경제활동의 핵심 지표를 특징짓습니다. 응답은 매월 하반기에 수집됩니다.

최종 지수는 현재 수준을 "높음"으로 평가하는 응답 비율에 "변경되지 않은" 응답 비율의 절반을 더하여 계산됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 영업 상황을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이 수치가 50을 밑돌면 경영 상황이 악화되는 것입니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 남아프리카의 전체 민간 부문의 비즈니스 활동을 포괄하는 운영 정보를 제공합니다. 그것은 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: