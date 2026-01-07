일본 동시 지수 m/m (Japan Coincident Index m/m)
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본의 동시 지수는 보고 기간과 관련된 여러 지표를 바탕으로 현재 경제 상황을 평가합니다.
동행 지수는 생산 지표, 활성 작업 비율 및 기타 지표와 같은 11개의 지표를 사용하여 일치하는 매칭 시리즈의 지표를 계산합니다. 매치 시퀀스에서 계산된 지표를 매치 지수라고 합니다. 이 지수는 생산, 소비, 도매 및 소매 판매, 영업 소득 및 노동 시장 지표의 모든 단계를 특징짓는 몇 가지 구성 요소를 포함합니다.
일본의 동행 경기 지수는 현재의 경제 상황을 측정합니다. 경제활동 변동의 진폭을 측정하는 주된 목적을 위해 경기 지수는 선택된 시리즈의 변화율을 집계하여 구성됩니다. 이 시리즈의 기준 연도는 1995년이며, 평균 값의 합계는 100으로 계산됩니다.
동행 지수는 국무조정실이 선행 경기 지수와 후행 경기 지수와 함께 발표한 경제동향 지수를 구성하는 세 가지 지수 중 하나입니다. 그것은 대략적으로 경제와 일치하기 때문에 주로 현재 경제의 상태를 파악하는 데 사용됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"일본 동시 지수 m/m (Japan Coincident Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용