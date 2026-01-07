캘린더섹션

일본 동시 지수 m/m (Japan Coincident Index m/m)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국무조정실 (Cabinet Office)
분야:
비즈니스
일본의 동시 지수는 보고 기간과 관련된 여러 지표를 바탕으로 현재 경제 상황을 평가합니다.

동행 지수는 생산 지표, 활성 작업 비율 및 기타 지표와 같은 11개의 지표를 사용하여 일치하는 매칭 시리즈의 지표를 계산합니다. 매치 시퀀스에서 계산된 지표를 매치 지수라고 합니다. 이 지수는 생산, 소비, 도매 및 소매 판매, 영업 소득 및 노동 시장 지표의 모든 단계를 특징짓는 몇 가지 구성 요소를 포함합니다.

일본의 동행 경기 지수는 현재의 경제 상황을 측정합니다. 경제활동 변동의 진폭을 측정하는 주된 목적을 위해 경기 지수는 선택된 시리즈의 변화율을 집계하여 구성됩니다. 이 시리즈의 기준 연도는 1995년이며, 평균 값의 합계는 100으로 계산됩니다.

동행 지수는 국무조정실이 선행 경기 지수와 후행 경기 지수와 함께 발표한 경제동향 지수를 구성하는 세 가지 지수 중 하나입니다. 그것은 대략적으로 경제와 일치하기 때문에 주로 현재 경제의 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

"일본 동시 지수 m/m (Japan Coincident Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
10월 2025 예비
N/D
9월 2025
N/D
9월 2025 예비
N/D
-1.3%
8월 2025
-1.3%
-0.7%
8월 2025 예비
-0.7%
-1.8%
7월 2025
-1.8%
-2.6%
7월 2025 예비
-2.6%
0.3%
6월 2025
0.7%
0.8%
6월 2025 예비
0.8%
0.0%
5월 2025
0.0%
-0.1%
5월 2025 예비
-0.1%
0.2%
4월 2025
0.2%
-0.3%
4월 2025 예비
-0.3%
-1.3%
3월 2025
-1.4%
-1.3%
3월 2025 예비
-1.3%
0.9%
2월 2025
0.9%
0.8%
2월 2025 예비
0.8%
0.1%
1월 2025
0.1%
0.1%
1월 2025 예비
0.1%
1.0%
12월 2024
1.0%
1.4%
12월 2024 예비
1.4%
-1.4%
11월 2024
-1.4%
-1.5%
11월 2024 예비
-1.5%
2.8%
10월 2024
2.8%
2.5%
10월 2024 예비
2.5%
0.7%
9월 2024
1.3%
1.7%
9월 2024 예비
1.7%
-3.2%
8월 2024
-3.2%
-3.7%
8월 2024 예비
-3.7%
3.1%
7월 2024
3.1%
3.0%
7월 2024 예비
3.0%
-3.4%
6월 2024
-3.9%
-3.4%
6월 2024 예비
-3.4%
1.9%
5월 2024
1.9%
1.3%
5월 2024 예비
1.3%
1.0%
4월 2024
1.0%
1.0%
4월 2024 예비
1.0%
1.9%
3월 2024
2.1%
2.4%
3월 2024 예비
2.4%
-0.7%
2월 2024
-0.7%
-1.2%
2월 2024 예비
-1.2%
-3.8%
1월 2024
-3.8%
-5.8%
1월 2024 예비
-5.8%
1.3%
12월 2023
1.3%
1.6%
12월 2023 예비
1.6%
-1.3%
11월 2023
-1.3%
-1.4%
11월 2023 예비
-1.4%
0.2%
10월 2023
0.2%
0.2%
10월 2023 예비
0.2%
0.3%
