일본의 동시 지수는 보고 기간과 관련된 여러 지표를 바탕으로 현재 경제 상황을 평가합니다.

동행 지수는 생산 지표, 활성 작업 비율 및 기타 지표와 같은 11개의 지표를 사용하여 일치하는 매칭 시리즈의 지표를 계산합니다. 매치 시퀀스에서 계산된 지표를 매치 지수라고 합니다. 이 지수는 생산, 소비, 도매 및 소매 판매, 영업 소득 및 노동 시장 지표의 모든 단계를 특징짓는 몇 가지 구성 요소를 포함합니다.

일본의 동행 경기 지수는 현재의 경제 상황을 측정합니다. 경제활동 변동의 진폭을 측정하는 주된 목적을 위해 경기 지수는 선택된 시리즈의 변화율을 집계하여 구성됩니다. 이 시리즈의 기준 연도는 1995년이며, 평균 값의 합계는 100으로 계산됩니다.

동행 지수는 국무조정실이 선행 경기 지수와 후행 경기 지수와 함께 발표한 경제동향 지수를 구성하는 세 가지 지수 중 하나입니다. 그것은 대략적으로 경제와 일치하기 때문에 주로 현재 경제의 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

