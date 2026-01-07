호주 수출 m/m은 호주 거주자들이 해외에서 판매하는 상품과 서비스의 달러 가치의 변화를 보고 시기에 반영합니다. 이 계산에는 물물교환 거래뿐만 아니라 상품과 서비스의 직접 판매도 포함됩니다.

무역 통계는 수출업자가 정부 기관에 제공하는 정보를 기반으로 계산됩니다. 데이터는 지급 잔액에 추가하기 전에 조정됩니다. 실제 수출통계산정은 관세절차를 거치고 세관신고를 작성한 상품을 기준으로 산출됩니다.

다음 물품군은 계산에서 제외됩니다:

판매목적이 아닌 상품의 임시수출(전시용 예술작품, 경주용 말 등의 수출, 수리 수출품)

호주로부터 직접 구독을 통해 발송된 신문 및 정기 간행물

상품 및 승객용 차량

디지털 미디어의 상품(영화, 오디오 녹음, 온라인 책 등)

상업적 가치가 없는 것과 폐기물

기타 다른 품목

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 한국이 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.

호주는 철광석과 농산물을 포함한 많은 원자재를 수출합니다. 이 지표는 국가 GDP의 중요한 요소입니다. 따라서, 수출의 변화는 경제 상황을 평가하는데 중요한 요소들 중 하나입니다.

그러나 호주 달러 시세에 대한 수출의 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학과 같은 기타 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가는 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 시작할 수 있습니다. 이 경우 비거주자는 호주 통화를 구입해야 수출 인도 비용을 공급업체에 지불할 수 있습니다. 따라서 수출 증가율은 AUD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: