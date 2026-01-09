일본 가계 지출 m/m (Japan Household Spending m/m)
|중간
|6.2%
|-0.3%
|
-3.5%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|4.5%
|
6.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본의 가계 지출 지수(m/m)는 해당 달에 일본 가구의 총 지출을 전월과 비교하여 측정합니다. 이 지수는 해당 국가의 가구 통계표본에 기초하여 계산됩니다.
일본은 사계절이 있기 때문에 월별 비교는 사계절의 영향을 받습니다. 특히 여름에, 소비는 겨울보다 더 활발한 경향이 있습니다. 그러나 매우 더운 해에는 외출이 감소함에 따라 소비가 감소합니다. 4월은 연초의 달이기 때문에, 3월과 4월에 소비가 증가합니다.
계산에는 음식, 주택, 공공사업, 가구, 의류, 건강, 교육, 교통, 통신, 여가 등에 대한 지출이 포함됩니다.
이 지수는 경제 성장과 소비자 낙관론의 지표로 여겨집니다. 그 나라의 인플레이션 수준을 측정하는 것은 가능합니다.
가계 지출은 소비자가 모든 지출의 인플레이션 조정 가치의 변화를 측정합니다. 예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 가계 지출 m/m (Japan Household Spending m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용