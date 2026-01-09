일본의 가계 지출 지수(m/m)는 해당 달에 일본 가구의 총 지출을 전월과 비교하여 측정합니다. 이 지수는 해당 국가의 가구 통계표본에 기초하여 계산됩니다.

일본은 사계절이 있기 때문에 월별 비교는 사계절의 영향을 받습니다. 특히 여름에, 소비는 겨울보다 더 활발한 경향이 있습니다. 그러나 매우 더운 해에는 외출이 감소함에 따라 소비가 감소합니다. 4월은 연초의 달이기 때문에, 3월과 4월에 소비가 증가합니다.

계산에는 음식, 주택, 공공사업, 가구, 의류, 건강, 교육, 교통, 통신, 여가 등에 대한 지출이 포함됩니다.

이 지수는 경제 성장과 소비자 낙관론의 지표로 여겨집니다. 그 나라의 인플레이션 수준을 측정하는 것은 가능합니다.

가계 지출은 소비자가 모든 지출의 인플레이션 조정 가치의 변화를 측정합니다. 예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.

마지막 값: