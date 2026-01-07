Markit 제조업 PMI는 지정된 달에 미국 제조 분야의 사업 조건 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 제조업의 민간기업에 근무하는 구매관리자를 대상으로 월별로 조사한 결과 입니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들 중 하나입니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사를 위한 샘플을 선정합니다.

ISM이 발행한 PMI와 달리 Markit PMI는 민간 기업의 정보만 포함하고 있습니다. 구매 관리자는 설문지를 작성하여 작업의 주요 매개 변수를 다음과 같이 규정합니다:

출력

새주문

백로그

(생산 공정에서 구입한 재료, 서비스 및 상품에 대한) 지불 가격

수신 가격

공급업체의 납품시간

재고품 목록

고용

미래 생산량

응답자는 위의 매개변수가 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 보여주는 상대적 추정치를 제공해야 합니다. 개별 하위 색인은 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다. 지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 제조 분야에 대한 운영 정보를 제공합니다. 그것은 생산과 물가상승률의 선행지표로 해석됩니다. 제조업 PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: