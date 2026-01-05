중국의 경제력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|분기별
|실업률
|5.0%
|11월 2024
|5.0%
|월별
|CPI y/y
|0.7%
|11월 2025
|0.2%
|월별
|무역 수지
|¥692.80 B
|11월 2024
|¥679.10 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 01:45, CNY, 케이신 서비스 PMI, 예측: 52.3, 이전: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, 케이신 복합 PMI, 이전: 51.2
2026.01.07 08:25, CNY, 외환보유고, 실제: $3.358 T, 예측: $3.353 T, 이전: $3.346 T
2026.01.09 01:30, CNY, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.1%
2026.01.09 01:30, CNY, CPI y/y, 예측: 1.0%, 이전: 0.7%
2026.01.09 01:30, CNY, PPI y/y, 예측: -2.1%, 이전: -2.2%
2026.01.10 01:00, CNY, PBC 신규 대출, 예측: ¥-0.050 T
2026.01.10 01:00, CNY, PBC M2 머니주식 y/y, 예측: 8.1%
2026.01.10 01:00, CNY, PBC 대출 증가율 y/y, 예측: 6.4%
2026.01.15 01:00, CNY, 외국인 직접투자 YTD y/y, 예측: -9.4%, 이전: -7.5%
경제지표
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|PBC M2 머니주식 y/y
|N/D
|11월 2025
|8.2%
|월별
|PBC 대출 증가율 y/y
|N/D
|11월 2025
|6.5%
|월별
|PBC 신규 대출
|N/D
|11월 2025
|¥-0.020 T
|월별
|외국인 직접투자 YTD y/y
|-7.5%
|11월 2025
|-10.3%
|월별
|외환보유고
|$3.358 T
|12월 2025
|$3.346 T
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|고정자산투자 y/y
|-2.6%
|11월 2025
|-1.7%
|월별
|복합 PMI
|50.7
|12월 2025
|49.7
|월별
|비제조 PMI
|50.2
|12월 2025
|49.5
|월별
|산업 생산성 y/y
|4.8%
|11월 2025
|4.9%
|월별
|산업생산성 YTD y/y
|6.0%
|11월 2025
|6.1%
|월별
|산업수익 YTD y/y
|0.1%
|11월 2025
|1.9%
|월별
|산업수익률 y/y
|0.8%
|6월 2022
|-6.5%
|월별
|제조 PMI
|50.1
|12월 2025
|49.2
|월별
|케이신 복합 PMI
|N/D
|12월 2025
|51.2
|월별
|케이신 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|52.1
|월별
|케이신 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|49.9
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매 판매 YTD y/y
|4.0%
|11월 2025
|4.3%
|월별
|소매 판매 y/y
|1.3%
|11월 2025
|2.9%
|월별