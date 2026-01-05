캘린더섹션

경제 달력

국가

중국의 경제력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% 분기별
실업률 5.0% 11월 2024 5.0% 월별
CPI y/y 0.7% 11월 2025 0.2% 월별
무역 수지 ¥​692.80 B 11월 2024 ¥​679.10 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 01:45, CNY, 케이신 서비스 PMI, 예측: 52.3, 이전: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, 케이신 복합 PMI, 이전: 51.2
2026.01.07 08:25, CNY, 외환보유고, 실제: $​3.358 T, 예측: $​3.353 T, 이전: $​3.346 T
2026.01.09 01:30, CNY, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.1%
2026.01.09 01:30, CNY, CPI y/y, 예측: 1.0%, 이전: 0.7%
2026.01.09 01:30, CNY, PPI y/y, 예측: -2.1%, 이전: -2.2%
2026.01.10 01:00, CNY, PBC 신규 대출, 예측: ¥​-0.050 T
2026.01.10 01:00, CNY, PBC M2 머니주식 y/y, 예측: 8.1%
2026.01.10 01:00, CNY, PBC 대출 증가율 y/y, 예측: 6.4%
2026.01.15 01:00, CNY, 외국인 직접투자 YTD y/y, 예측: -9.4%, 이전: -7.5%

경제지표

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP YTD y/y 4.8% 3 Q 2024 5.0% 분기별
GDP q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% 분기별
GDP y/y 4.6% 3 Q 2024 4.7% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 5.0% 11월 2024 5.0% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m -0.1% 11월 2025 0.2% 월별
CPI y/y 0.7% 11월 2025 0.2% 월별
PPI y/y -2.2% 11월 2025 -2.1% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
PBC M2 머니주식 y/y N/D 11월 2025 8.2% 월별
PBC 대출 증가율 y/y N/D 11월 2025 6.5% 월별
PBC 신규 대출 N/D 11월 2025 ¥​-0.020 T 월별
외국인 직접투자 YTD y/y -7.5% 11월 2025 -10.3% 월별
외환보유고 $​3.358 T 12월 2025 $​3.346 T 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 ¥​692.80 B 11월 2024 ¥​679.10 B 월별
무역수지 USD $​97.44 B 11월 2024 $​95.72 B 월별
수입 USD y/y -3.9% 11월 2024 -2.3% 월별
수입 y/y -4.7% 11월 2024 -3.7% 월별
수출 USD y/y 6.7% 11월 2024 12.7% 월별
수출 y/y 5.8% 11월 2024 11.2% 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
고정자산투자 y/y -2.6% 11월 2025 -1.7% 월별
복합 PMI 50.7 12월 2025 49.7 월별
비제조 PMI 50.2 12월 2025 49.5 월별
산업 생산성 y/y 4.8% 11월 2025 4.9% 월별
산업생산성 YTD y/y 6.0% 11월 2025 6.1% 월별
산업수익 YTD y/y 0.1% 11월 2025 1.9% 월별
산업수익률 y/y 0.8% 6월 2022 -6.5% 월별
제조 PMI 50.1 12월 2025 49.2 월별
케이신 복합 PMI N/D 12월 2025 51.2 월별
케이신 서비스 PMI N/D 12월 2025 52.1 월별
케이신 제조 PMI N/D 12월 2025 49.9 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 YTD y/y 4.0% 11월 2025 4.3% 월별
소매 판매 y/y 1.3% 11월 2025 2.9% 월별