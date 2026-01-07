미국 수출 (United States Exports)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
무역
|중간
|$289.305 B
|
$280.921 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
$289.305 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
미국 수출품은 그 나라에서 수출되는 상품과 서비스의 가치를 반영합니다. 지표 계산에는 제품, 보험 및 기타 관련 비용의 FAS(무료 배송) 비용이 포함됩니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 수출 (United States Exports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
$289.305 B
$280.921 B
8월 2025
$280.832 B
$280.602 B
7월 2025
$280.464 B
$279.650 B
6월 2025
$277.298 B
$278.646 B
5월 2025
$279.000 B
$290.572 B
4월 2025
$289.370 B
$281.074 B
3월 2025
$278.456 B
$278.000 B
2월 2025
$278.458 B
$270.506 B
1월 2025
$269.819 B
$266.520 B
12월 2024
$266.507 B
$273.574 B
11월 2024
$273.366 B
$266.309 B
10월 2024
$265.720 B
$270.015 B
9월 2024
$267.948 B
$271.189 B
8월 2024
$271.755 B
$266.479 B
7월 2024
$266.603 B
$265.266 B
6월 2024
$265.938 B
$262.006 B
5월 2024
$261.661 B
$263.443 B
4월 2024
$263.666 B
$261.607 B
3월 2024
$257.620 B
$262.927 B
2월 2024
$263.014 B
$257.184 B
1월 2024
$257.193 B
$256.863 B
12월 2023
$258.248 B
$254.325 B
11월 2023
$253.737 B
$258.580 B
10월 2023
$258.800 B
$261.113 B
9월 2023
$261.113 B
$255.436 B
8월 2023
$256.031 B
$251.885 B
7월 2023
$251.660 B
$247.740 B
6월 2023
$247.483 B
$247.833 B
5월 2023
$247.099 B
$249.152 B
4월 2023
$249.015 B
$258.189 B
3월 2023
$256.150 B
$250.838 B
2월 2023
$251.150 B
$258.009 B
1월 2023
$257.496 B
$249.004 B
12월 2022
$250.152 B
$252.349 B
11월 2022
$251.864 B
$256.996 B
10월 2022
$256.631 B
$258.512 B
9월 2022
$258.004 B
$260.793 B
8월 2022
$258.918 B
$259.585 B
7월 2022
$259.290 B
$258.763 B
6월 2022
$260.799 B
$256.523 B
5월 2022
$255.894 B
$252.850 B
4월 2022
$252.621 B
$244.112 B
3월 2022
$241.716 B
$228.824 B
2월 2022
$228.630 B
$224.490 B
1월 2022
$224.400 B
$228.347 B
12월 2021
$228.143 B
$224.734 B
11월 2021
$224.215 B
$223.633 B
10월 2021
$223.633 B
$206.796 B
9월 2021
$207.558 B
$213.740 B
8월 2021
$213.740 B
$212.829 B
