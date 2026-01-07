캘린더섹션

미국 수출 (United States Exports)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
인구조사국 (Census Bureau)
분야:
무역
중간 $​289.305 B
$​280.921 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​289.305 B
다음 발표 실제 예측
이전
미국 수출품은 그 나라에서 수출되는 상품과 서비스의 가치를 반영합니다. 지표 계산에는 제품, 보험 및 기타 관련 비용의 FAS(무료 배송) 비용이 포함됩니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"미국 수출 (United States Exports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
$​289.305 B
$​280.921 B
8월 2025
$​280.832 B
$​280.602 B
7월 2025
$​280.464 B
$​279.650 B
6월 2025
$​277.298 B
$​278.646 B
5월 2025
$​279.000 B
$​290.572 B
4월 2025
$​289.370 B
$​281.074 B
3월 2025
$​278.456 B
$​278.000 B
2월 2025
$​278.458 B
$​270.506 B
1월 2025
$​269.819 B
$​266.520 B
12월 2024
$​266.507 B
$​273.574 B
11월 2024
$​273.366 B
$​266.309 B
10월 2024
$​265.720 B
$​270.015 B
9월 2024
$​267.948 B
$​271.189 B
8월 2024
$​271.755 B
$​266.479 B
7월 2024
$​266.603 B
$​265.266 B
6월 2024
$​265.938 B
$​262.006 B
5월 2024
$​261.661 B
$​263.443 B
4월 2024
$​263.666 B
$​261.607 B
3월 2024
$​257.620 B
$​262.927 B
2월 2024
$​263.014 B
$​257.184 B
1월 2024
$​257.193 B
$​256.863 B
12월 2023
$​258.248 B
$​254.325 B
11월 2023
$​253.737 B
$​258.580 B
10월 2023
$​258.800 B
$​261.113 B
9월 2023
$​261.113 B
$​255.436 B
8월 2023
$​256.031 B
$​251.885 B
7월 2023
$​251.660 B
$​247.740 B
6월 2023
$​247.483 B
$​247.833 B
5월 2023
$​247.099 B
$​249.152 B
4월 2023
$​249.015 B
$​258.189 B
3월 2023
$​256.150 B
$​250.838 B
2월 2023
$​251.150 B
$​258.009 B
1월 2023
$​257.496 B
$​249.004 B
12월 2022
$​250.152 B
$​252.349 B
11월 2022
$​251.864 B
$​256.996 B
10월 2022
$​256.631 B
$​258.512 B
9월 2022
$​258.004 B
$​260.793 B
8월 2022
$​258.918 B
$​259.585 B
7월 2022
$​259.290 B
$​258.763 B
6월 2022
$​260.799 B
$​256.523 B
5월 2022
$​255.894 B
$​252.850 B
4월 2022
$​252.621 B
$​244.112 B
3월 2022
$​241.716 B
$​228.824 B
2월 2022
$​228.630 B
$​224.490 B
1월 2022
$​224.400 B
$​228.347 B
12월 2021
$​228.143 B
$​224.734 B
11월 2021
$​224.215 B
$​223.633 B
10월 2021
$​223.633 B
$​206.796 B
9월 2021
$​207.558 B
$​213.740 B
8월 2021
$​213.740 B
$​212.829 B
12
