한국 무역수지 (South Korea Trade Balance)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 관세청 (Korea Customs Service)
분야:
무역
낮음 $​12.179 B $​9.642 B
$​9.740 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​12.179 B
$​12.179 B
다음 발표 실제 예측
이전
무역수지는 보고된 달 동안 한국의 수출입 상품과 서비스의 차이를 반영합니다. 플러스 밸런스 값은 무역수지 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역수지 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 무역수지 (South Korea Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025 예비
$​12.179 B
$​9.642 B
$​9.740 B
11월 2025
$​9.740 B
$​9.735 B
$​9.735 B
11월 2025 예비
$​9.735 B
$​6.940 B
$​5.995 B
10월 2025
$​5.995 B
$​6.057 B
$​6.057 B
10월 2025 예비
$​6.057 B
$​9.626 B
$​9.531 B
9월 2025
$​9.531 B
$​9.558 B
$​9.558 B
9월 2025 예비
$​9.558 B
$​9.943 B
$​6.512 B
8월 2025
$​6.512 B
$​6.514 B
$​6.514 B
8월 2025 예비
$​6.514 B
$​6.607 B
7월 2025
$​6.607 B
$​6.610 B
$​6.610 B
7월 2025 예비
$​6.610 B
$​6.630 B
$​9.082 B
6월 2025
$​9.082 B
$​9.076 B
$​9.076 B
6월 2025 예비
$​9.076 B
$​6.953 B
$​6.931 B
5월 2025
$​6.931 B
$​6.938 B
$​6.938 B
5월 2025 예비
$​6.938 B
$​1.304 B
$​4.881 B
4월 2025
$​4.881 B
$​4.884 B
$​4.884 B
4월 2025 예비
$​4.884 B
$​0.430 B
$​4.922 B
3월 2025
$​4.922 B
$​4.985 B
$​4.985 B
3월 2025 예비
$​4.985 B
$​7.719 B
$​4.152 B
2월 2025
$​4.152 B
$​4.300 B
$​4.300 B
2월 2025 예비
$​4.300 B
$​1.230 B
$​-1.860 B
1월 2025
$​-1.860 B
$​-1.900 B
$​-1.900 B
1월 2025 예비
$​-1.900 B
$​4.955 B
$​6.492 B
12월 2024
$​6.492 B
$​6.491 B
$​6.491 B
12월 2024 예비
$​6.491 B
$​7.146 B
$​5.586 B
11월 2024
$​5.586 B
$​5.611 B
$​5.611 B
11월 2024 예비
$​5.611 B
$​1.740 B
$​3.153 B
10월 2024
$​3.153 B
$​3.167 B
$​3.167 B
10월 2024 예비
$​3.167 B
$​4.831 B
$​6.656 B
9월 2024
$​6.656 B
$​6.658 B
$​6.658 B
9월 2024 예비
$​6.658 B
$​5.431 B
$​3.770 B
8월 2024
$​3.770 B
$​3.829 B
$​3.829 B
8월 2024 예비
$​3.829 B
$​6.103 B
$​3.599 B
7월 2024
$​3.599 B
$​3.617 B
$​3.617 B
7월 2024 예비
$​3.617 B
$​5.286 B
$​7.991 B
6월 2024
$​7.991 B
$​7.999 B
$​7.999 B
6월 2024 예비
$​7.999 B
$​2.686 B
$​4.855 B
5월 2024
$​4.855 B
$​4.957 B
$​4.957 B
5월 2024 예비
$​4.957 B
$​4.701 B
$​1.529 B
4월 2024
$​1.529 B
$​1.529 B
$​1.529 B
4월 2024 예비
$​1.529 B
$​4.494 B
$​4.291 B
3월 2024
$​4.291 B
$​4.279 B
$​4.279 B
3월 2024 예비
$​4.279 B
$​2.751 B
$​4.290 B
2월 2024
$​4.290 B
$​4.291 B
2월 2024 예비
$​4.291 B
$​1.920 B
$​0.328 B
1월 2024
$​0.328 B
$​0.298 B
$​0.298 B
1월 2024 예비
$​0.298 B
$​4.204 B
$​4.457 B
12월 2023
$​4.457 B
$​4.480 B
$​4.480 B
12월 2023 예비
$​4.480 B
$​3.778 B
11월 2023
$​3.778 B
$​3.800 B
$​3.800 B
