한국 무역수지 (South Korea Trade Balance)
국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
분야:
무역
|낮음
|$12.179 B
|$9.642 B
|
$9.740 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$12.179 B
|
$12.179 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
무역수지는 보고된 달 동안 한국의 수출입 상품과 서비스의 차이를 반영합니다. 플러스 밸런스 값은 무역수지 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역수지 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"한국 무역수지 (South Korea Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025 예비
$12.179 B
$9.642 B
$9.740 B
11월 2025
$9.740 B
$9.735 B
$9.735 B
11월 2025 예비
$9.735 B
$6.940 B
$5.995 B
10월 2025
$5.995 B
$6.057 B
$6.057 B
10월 2025 예비
$6.057 B
$9.626 B
$9.531 B
9월 2025
$9.531 B
$9.558 B
$9.558 B
9월 2025 예비
$9.558 B
$9.943 B
$6.512 B
8월 2025
$6.512 B
$6.514 B
$6.514 B
8월 2025 예비
$6.514 B
$6.607 B
7월 2025
$6.607 B
$6.610 B
$6.610 B
7월 2025 예비
$6.610 B
$6.630 B
$9.082 B
6월 2025
$9.082 B
$9.076 B
$9.076 B
6월 2025 예비
$9.076 B
$6.953 B
$6.931 B
5월 2025
$6.931 B
$6.938 B
$6.938 B
5월 2025 예비
$6.938 B
$1.304 B
$4.881 B
4월 2025
$4.881 B
$4.884 B
$4.884 B
4월 2025 예비
$4.884 B
$0.430 B
$4.922 B
3월 2025
$4.922 B
$4.985 B
$4.985 B
3월 2025 예비
$4.985 B
$7.719 B
$4.152 B
2월 2025
$4.152 B
$4.300 B
$4.300 B
2월 2025 예비
$4.300 B
$1.230 B
$-1.860 B
1월 2025
$-1.860 B
$-1.900 B
$-1.900 B
1월 2025 예비
$-1.900 B
$4.955 B
$6.492 B
12월 2024
$6.492 B
$6.491 B
$6.491 B
12월 2024 예비
$6.491 B
$7.146 B
$5.586 B
11월 2024
$5.586 B
$5.611 B
$5.611 B
11월 2024 예비
$5.611 B
$1.740 B
$3.153 B
10월 2024
$3.153 B
$3.167 B
$3.167 B
10월 2024 예비
$3.167 B
$4.831 B
$6.656 B
9월 2024
$6.656 B
$6.658 B
$6.658 B
9월 2024 예비
$6.658 B
$5.431 B
$3.770 B
8월 2024
$3.770 B
$3.829 B
$3.829 B
8월 2024 예비
$3.829 B
$6.103 B
$3.599 B
7월 2024
$3.599 B
$3.617 B
$3.617 B
7월 2024 예비
$3.617 B
$5.286 B
$7.991 B
6월 2024
$7.991 B
$7.999 B
$7.999 B
6월 2024 예비
$7.999 B
$2.686 B
$4.855 B
5월 2024
$4.855 B
$4.957 B
$4.957 B
5월 2024 예비
$4.957 B
$4.701 B
$1.529 B
4월 2024
$1.529 B
$1.529 B
$1.529 B
4월 2024 예비
$1.529 B
$4.494 B
$4.291 B
3월 2024
$4.291 B
$4.279 B
$4.279 B
3월 2024 예비
$4.279 B
$2.751 B
$4.290 B
2월 2024
$4.290 B
$4.291 B
2월 2024 예비
$4.291 B
$1.920 B
$0.328 B
1월 2024
$0.328 B
$0.298 B
$0.298 B
1월 2024 예비
$0.298 B
$4.204 B
$4.457 B
12월 2023
$4.457 B
$4.480 B
$4.480 B
12월 2023 예비
$4.480 B
$3.778 B
11월 2023
$3.778 B
$3.800 B
$3.800 B
