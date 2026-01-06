캘린더섹션

경제 달력

국가

이탈리아의 경제력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.1% 3 Q 2025 0.0% 분기별
실업률 6.0% 10월 2025 6.2% 월별
CPI y/y 1.1% 11월 2025 1.2% 월별
무역 수지 €​4.156 B 10월 2025 €​2.968 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 08:45, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 53.8, 이전: 55.0
2026.01.06 08:45, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 53.8
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 48.2
2026.01.07 09:00, EUR, 정부 적자 – GDP 비율, 예측: 5.5%, 이전: 2.0%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.2%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.1%
2026.01.07 10:00, EUR, HICP m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.07 10:00, EUR, HICP y/y, 예측: 0.9%, 이전: 1.1%
2026.01.08 09:00, EUR, 실업률, 예측: 6.0%, 이전: 6.0%
2026.01.09 09:00, EUR, 소매판매 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.5%
2026.01.09 09:00, EUR, 소매 판매 y/y, 예측: 0.5%, 이전: 1.3%
2026.01.09 10:30, EUR, 12개월 BOT 경매, 이전: 2.181%
2026.01.13 10:30, EUR, 3년 BTP 경매, 이전: 2.58%
2026.01.13 10:30, EUR, 7년 BTP 경매, 이전: 3.00%
2026.01.15 09:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: -0.2%, 이전: -1.0%
2026.01.15 09:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.2%, 이전: -0.3%
2026.01.15 11:00, EUR, 무역 수지, 예측: €​4.669 B, 이전: €​4.156 B
2026.01.15 11:00, EUR, 무역 수지 EU, 이전: €​-1.310 B

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
10년 BTP 경매 3.44% 3.46%
12개월 BOT 경매 2.181% 2.063%
2년 CTZ 경매 2.150% 2.230%
30년 BTP 경매 4.70% 3.94%
3년 BTP 경매 2.58% 2.38%
5년 BTP 경매 2.74% 2.75%
6개월 BOT 경매 2.036% 2.004%
7년 BTP 경매 3.00% 2.76%
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.1% 3 Q 2025 0.0% 분기별
GDP y/y 0.6% 3 Q 2025 0.4% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
분기별 실업률 6.1% 3 Q 2025 6.3% 분기별
실업률 6.0% 10월 2025 6.2% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI FOI 제외 담배 m/m -0.1% 11월 2025 -0.2% 월별
CPI FOI 제외 담배 y/y 1.0% 11월 2025 1.1% 월별
CPI m/m -0.2% 11월 2025 -0.2% 월별
CPI y/y 1.1% 11월 2025 1.2% 월별
HICP m/m -0.2% 11월 2025 -0.2% 월별
HICP y/y 1.1% 11월 2025 1.1% 월별
PPI m/m 1.0% 11월 2025 -0.2% 월별
PPI y/y -0.2% 11월 2025 0.1% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 €​4.156 B 10월 2025 €​2.968 B 월별
무역 수지 EU €​-1.310 B 10월 2025 €​0.074 B 월별
비유럽연합 무역 수지 €​6.918 B 11월 2025 €​5.466 B 월별
정부 지난 참조 이전 변동
정부 적자 – GDP 비율 N/D 3 Q 2025 2.0% 분기별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 건설 PMI N/D 12월 2025 48.2 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 55.0 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 50.6 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 53.8 월별
비즈니스 신뢰도 88.4 12월 2025 89.5 월별
산업 새 주문 m/m -0.8% 3월 2021 0.7% 월별
산업 새 주문 y/y 2.3% 3월 2021 0.4% 월별
산업 생산 m/m -1.0% 10월 2025 2.7% 월별
산업 생산성 y/y -0.3% 10월 2025 1.4% 월별
산업 판매 m/m -0.5% 10월 2025 1.9% 월별
산업 판매 y/y 1.7% 10월 2025 3.4% 월별
신차 등록 m/m N/D 12월 2025 -1.3% 월별
신차 등록 y/y N/D 12월 2025 0.0% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 y/y 1.3% 10월 2025 0.7% 월별
소매판매 m/m 0.5% 10월 2025 -0.4% 월별
소비자 신뢰도 96.6 12월 2025 95.0 월별