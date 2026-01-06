이탈리아의 경제력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|분기별
|실업률
|6.0%
|10월 2025
|6.2%
|월별
|CPI y/y
|1.1%
|11월 2025
|1.2%
|월별
|무역 수지
|€4.156 B
|10월 2025
|€2.968 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 08:45, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 53.8, 이전: 55.0
2026.01.06 08:45, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 53.8
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 48.2
2026.01.07 09:00, EUR, 정부 적자 – GDP 비율, 예측: 5.5%, 이전: 2.0%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.2%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.1%
2026.01.07 10:00, EUR, HICP m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.07 10:00, EUR, HICP y/y, 예측: 0.9%, 이전: 1.1%
2026.01.08 09:00, EUR, 실업률, 예측: 6.0%, 이전: 6.0%
2026.01.09 09:00, EUR, 소매판매 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.5%
2026.01.09 09:00, EUR, 소매 판매 y/y, 예측: 0.5%, 이전: 1.3%
2026.01.09 10:30, EUR, 12개월 BOT 경매, 이전: 2.181%
2026.01.13 10:30, EUR, 3년 BTP 경매, 이전: 2.58%
2026.01.13 10:30, EUR, 7년 BTP 경매, 이전: 3.00%
2026.01.15 09:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: -0.2%, 이전: -1.0%
2026.01.15 09:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.2%, 이전: -0.3%
2026.01.15 11:00, EUR, 무역 수지, 예측: €4.669 B, 이전: €4.156 B
2026.01.15 11:00, EUR, 무역 수지 EU, 이전: €-1.310 B
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|10년 BTP 경매
|3.44%
|3.46%
|12개월 BOT 경매
|2.181%
|2.063%
|2년 CTZ 경매
|2.150%
|2.230%
|30년 BTP 경매
|4.70%
|3.94%
|3년 BTP 경매
|2.58%
|2.38%
|5년 BTP 경매
|2.74%
|2.75%
|6개월 BOT 경매
|2.036%
|2.004%
|7년 BTP 경매
|3.00%
|2.76%
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|분기별
|GDP y/y
|0.6%
|3 Q 2025
|0.4%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|분기별 실업률
|6.1%
|3 Q 2025
|6.3%
|분기별
|실업률
|6.0%
|10월 2025
|6.2%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI FOI 제외 담배 m/m
|-0.1%
|11월 2025
|-0.2%
|월별
|CPI FOI 제외 담배 y/y
|1.0%
|11월 2025
|1.1%
|월별
|CPI m/m
|-0.2%
|11월 2025
|-0.2%
|월별
|CPI y/y
|1.1%
|11월 2025
|1.2%
|월별
|HICP m/m
|-0.2%
|11월 2025
|-0.2%
|월별
|HICP y/y
|1.1%
|11월 2025
|1.1%
|월별
|PPI m/m
|1.0%
|11월 2025
|-0.2%
|월별
|PPI y/y
|-0.2%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|€4.156 B
|10월 2025
|€2.968 B
|월별
|무역 수지 EU
|€-1.310 B
|10월 2025
|€0.074 B
|월별
|비유럽연합 무역 수지
|€6.918 B
|11월 2025
|€5.466 B
|월별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|정부 적자 – GDP 비율
|N/D
|3 Q 2025
|2.0%
|분기별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 건설 PMI
|N/D
|12월 2025
|48.2
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|55.0
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|50.6
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|53.8
|월별
|비즈니스 신뢰도
|88.4
|12월 2025
|89.5
|월별
|산업 새 주문 m/m
|-0.8%
|3월 2021
|0.7%
|월별
|산업 새 주문 y/y
|2.3%
|3월 2021
|0.4%
|월별
|산업 생산 m/m
|-1.0%
|10월 2025
|2.7%
|월별
|산업 생산성 y/y
|-0.3%
|10월 2025
|1.4%
|월별
|산업 판매 m/m
|-0.5%
|10월 2025
|1.9%
|월별
|산업 판매 y/y
|1.7%
|10월 2025
|3.4%
|월별
|신차 등록 m/m
|N/D
|12월 2025
|-1.3%
|월별
|신차 등록 y/y
|N/D
|12월 2025
|0.0%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매 판매 y/y
|1.3%
|10월 2025
|0.7%
|월별
|소매판매 m/m
|0.5%
|10월 2025
|-0.4%
|월별
|소비자 신뢰도
|96.6
|12월 2025
|95.0
|월별