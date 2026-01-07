대한민국 경상수지 (South Korea Current Account)
경상수지는 수입품과 수출품, 서비스, 이자 지급액 간의 차이를 보고달에 반영합니다. 플러스 값은 한국 경제에 자본의 유입을 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
"대한민국 경상수지 (South Korea Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$6.81 B
$10.14 B
$13.47 B
9월 2025
$13.47 B
$13.26 B
$9.15 B
8월 2025
$9.15 B
$11.79 B
$10.78 B
7월 2025
$10.78 B
$10.89 B
$14.27 B
6월 2025
$14.27 B
$14.97 B
$10.14 B
5월 2025
$10.14 B
$6.68 B
$5.70 B
4월 2025
$5.70 B
$4.99 B
$9.14 B
3월 2025
$9.14 B
$10.03 B
$7.18 B
2월 2025
$7.18 B
$6.54 B
$2.94 B
1월 2025
$2.94 B
$8.28 B
$12.37 B
12월 2024
$12.37 B
$9.81 B
$10.05 B
11월 2024
$9.30 B
$4.81 B
$9.78 B
10월 2024
$9.78 B
$10.96 B
$10.94 B
9월 2024
$11.12 B
$10.77 B
$6.52 B
8월 2024
$6.60 B
$9.22 B
$8.97 B
7월 2024
$9.13 B
$8.26 B
$12.56 B
6월 2024
$12.26 B
$8.76 B
$8.92 B
5월 2024
$8.92 B
$1.88 B
$-0.29 B
4월 2024
$-0.29 B
$4.53 B
$6.93 B
3월 2024
$6.93 B
$3.64 B
$6.86 B
2월 2024
$6.86 B
$2.90 B
$3.05 B
1월 2024
$3.05 B
$5.27 B
$7.41 B
12월 2023
$7.41 B
$4.40 B
$3.89 B
11월 2023
$4.06 B
$5.52 B
$6.80 B
10월 2023
$6.80 B
$4.64 B
$5.42 B
9월 2023
$5.42 B
$4.51 B
$4.98 B
8월 2023
$4.81 B
$3.43 B
$3.74 B
7월 2023
$3.58 B
$1.87 B
$5.87 B
6월 2023
$5.87 B
$0.26 B
$1.93 B
5월 2023
$1.93 B
$-0.65 B
$-0.79 B
4월 2023
$-0.79 B
$-1.38 B
$0.16 B
3월 2023
$0.27 B
$-0.80 B
$-0.52 B
2월 2023
$-0.52 B
$-0.37 B
$-4.21 B
1월 2023
$-4.52 B
$0.88 B
$2.68 B
12월 2022
$2.68 B
$0.42 B
$-0.22 B
11월 2022
$-0.62 B
$-0.17 B
$0.88 B
10월 2022
$0.88 B
$0.21 B
$1.58 B
9월 2022
$1.61 B
$1.78 B
$-3.05 B
8월 2022
$-3.05 B
$5.84 B
$0.79 B
7월 2022
$1.09 B
$6.28 B
$5.61 B
6월 2022
$5.61 B
$5.43 B
$3.86 B
5월 2022
$3.86 B
$5.15 B
$-0.08 B
4월 2022
$-0.08 B
$5.98 B
$7.06 B
3월 2022
$6.73 B
$3.99 B
$6.42 B
2월 2022
$6.42 B
$5.15 B
$1.92 B
1월 2022
$1.81 B
$7.38 B
$6.06 B
12월 2021
$6.06 B
$9.25 B
$6.82 B
11월 2021
$7.16 B
$10.44 B
$6.95 B
10월 2021
$6.95 B
$11.26 B
$10.07 B
9월 2021
$10.07 B
$10.49 B
$7.51 B
