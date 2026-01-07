캘린더섹션

대한민국 경상수지 (South Korea Current Account)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
무역
낮음 $​6.81 B $​10.14 B
$​13.47 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​8.41 B
$​6.81 B
다음 발표 실제 예측
이전
경상수지는 수입품과 수출품, 서비스, 이자 지급액 간의 차이를 보고달에 반영합니다. 플러스 값은 한국 경제에 자본의 유입을 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 한국의 원화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"대한민국 경상수지 (South Korea Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​6.81 B
$​10.14 B
$​13.47 B
9월 2025
$​13.47 B
$​13.26 B
$​9.15 B
8월 2025
$​9.15 B
$​11.79 B
$​10.78 B
7월 2025
$​10.78 B
$​10.89 B
$​14.27 B
6월 2025
$​14.27 B
$​14.97 B
$​10.14 B
5월 2025
$​10.14 B
$​6.68 B
$​5.70 B
4월 2025
$​5.70 B
$​4.99 B
$​9.14 B
3월 2025
$​9.14 B
$​10.03 B
$​7.18 B
2월 2025
$​7.18 B
$​6.54 B
$​2.94 B
1월 2025
$​2.94 B
$​8.28 B
$​12.37 B
12월 2024
$​12.37 B
$​9.81 B
$​10.05 B
11월 2024
$​9.30 B
$​4.81 B
$​9.78 B
10월 2024
$​9.78 B
$​10.96 B
$​10.94 B
9월 2024
$​11.12 B
$​10.77 B
$​6.52 B
8월 2024
$​6.60 B
$​9.22 B
$​8.97 B
7월 2024
$​9.13 B
$​8.26 B
$​12.56 B
6월 2024
$​12.26 B
$​8.76 B
$​8.92 B
5월 2024
$​8.92 B
$​1.88 B
$​-0.29 B
4월 2024
$​-0.29 B
$​4.53 B
$​6.93 B
3월 2024
$​6.93 B
$​3.64 B
$​6.86 B
2월 2024
$​6.86 B
$​2.90 B
$​3.05 B
1월 2024
$​3.05 B
$​5.27 B
$​7.41 B
12월 2023
$​7.41 B
$​4.40 B
$​3.89 B
11월 2023
$​4.06 B
$​5.52 B
$​6.80 B
10월 2023
$​6.80 B
$​4.64 B
$​5.42 B
9월 2023
$​5.42 B
$​4.51 B
$​4.98 B
8월 2023
$​4.81 B
$​3.43 B
$​3.74 B
7월 2023
$​3.58 B
$​1.87 B
$​5.87 B
6월 2023
$​5.87 B
$​0.26 B
$​1.93 B
5월 2023
$​1.93 B
$​-0.65 B
$​-0.79 B
4월 2023
$​-0.79 B
$​-1.38 B
$​0.16 B
3월 2023
$​0.27 B
$​-0.80 B
$​-0.52 B
2월 2023
$​-0.52 B
$​-0.37 B
$​-4.21 B
1월 2023
$​-4.52 B
$​0.88 B
$​2.68 B
12월 2022
$​2.68 B
$​0.42 B
$​-0.22 B
11월 2022
$​-0.62 B
$​-0.17 B
$​0.88 B
10월 2022
$​0.88 B
$​0.21 B
$​1.58 B
9월 2022
$​1.61 B
$​1.78 B
$​-3.05 B
8월 2022
$​-3.05 B
$​5.84 B
$​0.79 B
7월 2022
$​1.09 B
$​6.28 B
$​5.61 B
6월 2022
$​5.61 B
$​5.43 B
$​3.86 B
5월 2022
$​3.86 B
$​5.15 B
$​-0.08 B
4월 2022
$​-0.08 B
$​5.98 B
$​7.06 B
3월 2022
$​6.73 B
$​3.99 B
$​6.42 B
2월 2022
$​6.42 B
$​5.15 B
$​1.92 B
1월 2022
$​1.81 B
$​7.38 B
$​6.06 B
12월 2021
$​6.06 B
$​9.25 B
$​6.82 B
11월 2021
$​7.16 B
$​10.44 B
$​6.95 B
10월 2021
$​6.95 B
$​11.26 B
$​10.07 B
9월 2021
$​10.07 B
$​10.49 B
$​7.51 B
