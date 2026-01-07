이름에서 알 수 있듯이, 이 값은 베이커 휴즈가 1944년 이후 발표한 미국의 시추시설의 수를 반영하며, 항상 마지막 근무일인 금요일 12시 정오를 기준으로 합니다. 이 값은 석유 및 천연 가스 시추 산업과 그 공급 업체에 중요한 비즈니스 바로미터입니다. 시추 장치가 활성화되면 해당 서비스 산업의 제품과 서비스를 소비합니다. 하지만 기술 개발로 시추시설의 효율성이 향상되었습니다. 그러므로 리그 수가 감소하기 때문에 이 산업의 약점을 추론하기가 쉽지 않습니다. 특히 다른 지표와 함께 석유 및 천연 가스 제품에 대한 수요를 나타내는 선행 지표로 남아 있습니다.

따라서 이 값은 USD에 영향을 미칠 수 있는 미국 경제의 상태를 나타냅니다.

마지막 값: