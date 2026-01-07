베이커 휴즈 미국 총 리그 카운트 (Baker Hughes United States Total Rig Count)
|중간
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
이름에서 알 수 있듯이, 이 값은 베이커 휴즈가 1944년 이후 발표한 미국의 시추시설의 수를 반영하며, 항상 마지막 근무일인 금요일 12시 정오를 기준으로 합니다. 이 값은 석유 및 천연 가스 시추 산업과 그 공급 업체에 중요한 비즈니스 바로미터입니다. 시추 장치가 활성화되면 해당 서비스 산업의 제품과 서비스를 소비합니다. 하지만 기술 개발로 시추시설의 효율성이 향상되었습니다. 그러므로 리그 수가 감소하기 때문에 이 산업의 약점을 추론하기가 쉽지 않습니다. 특히 다른 지표와 함께 석유 및 천연 가스 제품에 대한 수요를 나타내는 선행 지표로 남아 있습니다.
따라서 이 값은 USD에 영향을 미칠 수 있는 미국 경제의 상태를 나타냅니다.
마지막 값:
실제 자료
"베이커 휴즈 미국 총 리그 카운트 (Baker Hughes United States Total Rig Count)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용