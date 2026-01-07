캘린더섹션

베이커 휴즈 미국 총 리그 카운트 (Baker Hughes United States Total Rig Count)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
전미부동산협회 (Baker Hughes)
분야:
비즈니스
중간 N/D
이름에서 알 수 있듯이, 이 값은 베이커 휴즈가 1944년 이후 발표한 미국의 시추시설의 수를 반영하며, 항상 마지막 근무일인 금요일 12시 정오를 기준으로 합니다. 이 값은 석유 및 천연 가스 시추 산업과 그 공급 업체에 중요한 비즈니스 바로미터입니다. 시추 장치가 활성화되면 해당 서비스 산업의 제품과 서비스를 소비합니다. 하지만 기술 개발로 시추시설의 효율성이 향상되었습니다. 그러므로 리그 수가 감소하기 때문에 이 산업의 약점을 추론하기가 쉽지 않습니다. 특히 다른 지표와 함께 석유 및 천연 가스 제품에 대한 수요를 나타내는 선행 지표로 남아 있습니다.

따라서 이 값은 USD에 영향을 미칠 수 있는 미국 경제의 상태를 나타냅니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
2 1월 2026
N/D
26 12월 2025
N/D
542
19 12월 2025
542
548
12 12월 2025
548
549
5 12월 2025
549
544
26 11월 2025
544
554
21 11월 2025
554
549
14 11월 2025
549
548
7 11월 2025
548
546
31 10월 2025
546
550
24 10월 2025
550
548
17 10월 2025
548
547
10 10월 2025
547
549
3 10월 2025
549
549
26 9월 2025
549
542
19 9월 2025
542
539
12 9월 2025
539
537
5 9월 2025
537
536
29 8월 2025
536
538
22 8월 2025
538
539
15 8월 2025
539
539
8 8월 2025
539
540
1 8월 2025
540
542
25 7월 2025
542
544
18 7월 2025
544
537
11 7월 2025
537
539
3 7월 2025
539
547
27 6월 2025
547
554
20 6월 2025
554
555
13 6월 2025
555
559
6 6월 2025
559
563
30 5월 2025
563
566
23 5월 2025
566
576
16 5월 2025
576
578
9 5월 2025
578
584
2 5월 2025
584
587
25 4월 2025
587
585
17 4월 2025
585
583
11 4월 2025
583
590
4 4월 2025
590
592
28 3월 2025
592
593
21 3월 2025
593
592
14 3월 2025
592
592
7 3월 2025
592
593
28 2월 2025
593
592
21 2월 2025
592
588
14 2월 2025
588
586
7 2월 2025
586
582
31 1월 2025
582
576
24 1월 2025
576
580
