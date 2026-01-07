연방통계청(Destatis)이 매월 작성하지만 '국경'을 넘는 상품만 기록하는 대외무역통계에 기초하여, 분데스 은행은 또한 국경을 넘지 않고 외국인에서 국내(또는 그 반대) 소유주로 넘어가는 상품의 흐름을 기록하고 보충 예를 들어, 국내 회사를 대신하여 해외에서 처리된 다음 해당 회사에서 직접 판매하는 국내 회사의 매출이 여기에 언급됩니다. 국제수지뿐만 아니라 분데스은행의 수출입에 대해서도 해외무역통계의 수치와 국제수지 수치를 조화시키기 위해서는 특별한 추가와 결산이 필요하다.

수출 쪽에서도 운송 무역에서 상품의 구매와 판매 잔액이 더해집니다. 이는 거주자가 해외에서 상품을 취득하는 거래, 독일에 도달하지 않고 수입품으로 간주되는 소유권 변경을 의미하는 것으로 이해됩니다. 예를 들어, 그린 커피는 아프리카의 독일 무역상으로부터 구입(수입)한 다음 네덜란드 로스터에 다시 판매됩니다. 게다가, 분데스 은행은 국경을 넘는 물리적 상품이 없기 때문에 해외 무역 통계에 기록될 수 없는 국경을 넘는 서비스 등을 기록하고 있습니다.

분데스 은행은 개인(유로 12,500달러), 상업 기업(유로 12,500달러), 해운 회사(외국인 수입 및 지출) 및 금융 기관(증권 거래, 이자 지급) 등 4개 그룹의 월별 보고 의무를 통해 전환 데이터를 수령합니다.

또한, 분데스 은행의 수치는 기준 연도와 관련하여 설정되지 않은 유로로 통화 가치를 나타내며, 연방 통계청의 수출 가격 지수에서 그러하다.

독일 수입은 검토 중인 달의 수입 상품 및 서비스 물량의 변화를 전월에 비해 측정합니다. 수입에 관한 정보는 독일의 대외 무역 활동과 그 나라의 수입 상품에 대한 수요를 평가하는 데 사용됩니다.

수출입 가격은 교역조건에 포함되며 이는 국제경쟁에서 경제의 경제력을 가늠하는 잣대다. 수출물가에 비해 수입물가가 떨어지면 교역조건이 좋아집니다. 이는 경제에 긍정적인 것으로 보이며 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 수입물가 상승은 인플레이션을 증가시키고 이는 단기적으로 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

