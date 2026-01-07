주간 보고서인 "상품선물거래위원회(CFTC)"는 미국 선물시장에서 "비상업" 사업자의 순포지션에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 자료는 시카고와 뉴욕 증권거래소의 선물시장 참여자들이 주로 보유하고 있는 포지션에 해당합니다.

거래자는 투기적으로 영업할 때 "비상업자"로 분류되는데, 예를 들어 "데이 트레이더"와 "스윙 트레이더"가 그것입니다. 동일한 거래자는 자산의 한 부분에서는 "당일 거래자"로, 다른 부분에서는 "보유자"(장기적으로 거래하는 거래자)로 정의될 수 있습니다. 이 모든 것이 "상품선물거래위원회" 보고서에 반영되어 있습니다.

CFTC는 거래자와 분석가들이 시장의 역학 관계를 이해하는 데 도움이 되도록 완료된 거래와 개방형 포지션에 대한 보고서를 발행합니다. 이 리포트는 선물거래위원회(FCM)에 등록된 브로커와 청산업체, 증권거래소 등이 제공한 직책에 대한 자료를 토대로 작성됐습니다. CFTC 분석과는 정보 제공만 할 뿐 특정 유형의 직급이 축적되는 이유는 설명하지 않습니다.

BRL의 투기적 매수 포지션이 증가했다는 것은 간접적으로 이 통화의 시장 활동이 증가했음을 나타내지만 글로벌 규모에 비해 데이터 양이 적다는 점을 감안할 때 통화 가격에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.

