CFTC BRL 비상업적 순 포지션 (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
U.S. 상품선물거래위원회 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
분야:
시장
중간 N/D
주간 보고서인 "상품선물거래위원회(CFTC)"는 미국 선물시장에서 "비상업" 사업자의 순포지션에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 자료는 시카고와 뉴욕 증권거래소의 선물시장 참여자들이 주로 보유하고 있는 포지션에 해당합니다.

거래자는 투기적으로 영업할 때 "비상업자"로 분류되는데, 예를 들어 "데이 트레이더"와 "스윙 트레이더"가 그것입니다. 동일한 거래자는 자산의 한 부분에서는 "당일 거래자"로, 다른 부분에서는 "보유자"(장기적으로 거래하는 거래자)로 정의될 수 있습니다. 이 모든 것이 "상품선물거래위원회" 보고서에 반영되어 있습니다.

CFTC는 거래자와 분석가들이 시장의 역학 관계를 이해하는 데 도움이 되도록 완료된 거래와 개방형 포지션에 대한 보고서를 발행합니다. 이 리포트는 선물거래위원회(FCM)에 등록된 브로커와 청산업체, 증권거래소 등이 제공한 직책에 대한 자료를 토대로 작성됐습니다. CFTC 분석과는 정보 제공만 할 뿐 특정 유형의 직급이 축적되는 이유는 설명하지 않습니다.

BRL의 투기적 매수 포지션이 증가했다는 것은 간접적으로 이 통화의 시장 활동이 증가했음을 나타내지만 글로벌 규모에 비해 데이터 양이 적다는 점을 감안할 때 통화 가격에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.

"CFTC BRL 비상업적 순 포지션 (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
65.5 K
23 9월 2025
65.5 K
62.2 K
16 9월 2025
62.2 K
56.1 K
9 9월 2025
56.1 K
33.2 K
2 9월 2025
33.2 K
28.9 K
26 8월 2025
28.9 K
30.4 K
19 8월 2025
30.4 K
39.6 K
12 8월 2025
39.6 K
24.6 K
5 8월 2025
24.6 K
23.9 K
29 7월 2025
23.9 K
25.9 K
22 7월 2025
25.9 K
24.2 K
15 7월 2025
24.2 K
49.0 K
8 7월 2025
49.0 K
52.2 K
1 7월 2025
52.2 K
44.7 K
24 6월 2025
44.7 K
51.7 K
17 6월 2025
51.7 K
39.3 K
10 6월 2025
39.3 K
30.8 K
3 6월 2025
30.8 K
46.8 K
27 5월 2025
46.8 K
26.3 K
20 5월 2025
26.3 K
43.5 K
13 5월 2025
43.5 K
25.0 K
6 5월 2025
25.0 K
68.3 K
29 4월 2025
68.3 K
49.9 K
22 4월 2025
49.9 K
49.0 K
15 4월 2025
49.0 K
45.1 K
8 4월 2025
45.1 K
37.0 K
1 4월 2025
37.0 K
40.3 K
25 3월 2025
40.3 K
40.7 K
18 3월 2025
40.7 K
41.9 K
11 3월 2025
41.9 K
43.2 K
4 3월 2025
43.2 K
2.4 K
25 2월 2025
2.4 K
0.9 K
18 2월 2025
0.9 K
1.1 K
11 2월 2025
1.1 K
0.2 K
4 2월 2025
0.2 K
-38.5 K
28 1월 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 1월 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 1월 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 1월 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 12월 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 12월 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 12월 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 12월 2024
-17.4 K
-7.6 K
12345678
