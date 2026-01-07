일본의 선행지수는 생산과 고용과 같은 다양한 경제활동에서 중요한 경제지표의 변동을 통합합니다. 이 지수는 경제의 현재 상태를 이해하고 미래 예측에 기여하기 위해 만들어진 지수입니다.

일본선행지수는 일본의 주요 12개 지표를 합친 것입니다. 여기에는 주식, 기계류 주문, 주가 및 기타 중요한 단기 및 중기 경제 지표가 포함됩니다.

이것은 선행 지표입니다. 분석가들은 선행지수가 보고 기간으로부터 6-9개월 후 국내 경제의 미래 상태를 예측한다고 믿습니다.

이 지수는 경제의 미래 방향을 예측하기 위해 고안되었습니다. 경제 동향 중에서, 지수는 경제 이동에 앞서 변동하는 이전 시리즈의 재무 통계로부터 만들어집니다. 주요 시리즈 통계에는 최종 수요재고비율지수, 신규 구인 수, TSE 주가지수가 포함됩니다.

기대 이상의 가치는 일본 엔화에 긍정적인 것으로 평가됩니다.

마지막 값: