일본의 가계 지출 지수(Household Sending Index) y/y는 해당 달 일본 가계의 총 지출을 전년도 같은 달에 비해 측정합니다. 이 지수는 국내 가구의 통계 샘플을 기반으로 계산됩니다.

계산에는 식품, 주택, 공공사업, 가구, 의류, 보건, 교육, 교통, 통신, 여가활동 등에 대한 지출이 포함됩니다. 일본은 선진국들 사이의 낮은 음식 가격과 높은 통신 가격으로 특징지어집니다.

가계 지출은 소비자의 모든 지출에 대한 인플레이션 조정 가치의 변화를 측정합니다. 이 지수는 경제 성장과 소비자 낙관론의 지표로 여겨집니다. 그것은 그 나라의 인플레이션 수준을 측정할 수 있게 합니다. 최근 몇 년 동안 임금인상이 이루어지지 않았음에도 불구하고 물가가 점차 오르기 때문에 소비활동이 억제된 것으로 생각됩니다.

예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.

마지막 값: