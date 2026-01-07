신차등록 m/m은 독일 내 신규 등록 승용차 대수가 전월 대비 변동된 것을 반영합니다. 매월 넷째 근무일, 유럽자동차산업협회 ACEA 회원사인 연방자동차운수청 KBA는 지난 한 달 동안 새로 등록된 자동차 대수에 대한 데이터를 공개 차량 유형, 제조업체 및 지역별로 별도의 데이터를 사용할 수 있습니다.

보고서 계산을 위한 자료는 지역 규제 당국과 보험 회사로부터 수집됩니다. 보고서에는 처음으로 표지판을 받은 신차만 포함돼 있습니다. 이미 국내 또는 해외에 등록된 차량은 보고서에서 제외됩니다. 따라서 등록 데이터는 자동차 판매를 직접 반영합니다.

지표 증가세는 소비 증가세와 국내 경제 호조세를 그러나, 자동차 판매와 등록은 환경 기준의 강화와 같은 비경제적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 지표가 통화 시세에 미치는 영향은 제한적입니다. 일반적으로 예상보다 높은 값은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

